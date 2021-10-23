محافظ كفر الشيخ يستعرض مشروعات حياة كريمة بقرى مطوبس

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استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، السبت، عدد من الملفات والموضوعات، ومشاكل الدوائر، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، ومحمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للاستثمار، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.



كما استعرض محافظ كفر الشيخ الأعمال الجارية في العديد من المشروعات بحياة كريمة بقرى مركز مطوبس وتوابعها من مشروعات صرف صحي وتحسين مياه الشرب، وتبطين الترع، والأعمال الجارية بالمدارس ما بين انشاء جديدة جاري وإحلال وتجديد تم الانتهاء منها، إضافة لمجمعات المصالح الحكومية، مؤكداً أنه يتابع الأعمال الجارية على مدار الساعة.

ووجه محافظ كفر الشيخ بالإعلان عن الأعمال الجارية بالقرى ليتعرف الجميع على كم الأعمال الجارية ونسب التنفيذ، داعيا أعضاء مجلس النواب بزيارة تلك المواقع، معرباً عن أمله في المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، قائلاً: «أننا جميعًا مشاركين في المسؤولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفر الشيخ».



كما استمع محافظ كفر الشيخ لطلبات النواب التي تشمل العديد من القطاعات الخاصة بدوائرهم، موجهاً بسرعة رصف الطرق المطروحة للرصف، إضافة لمراجعة خطة العام الماضي، وما تم طرحه هذا العام، كما وجه بإيجاد طريق بديل عند رصف الطرق الرئيسية بالمدن، لتحقيق السيولة المرورية، وضمان عدم التكدس،مشداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس، حفاظا على الطلاب والعاملين بالتعليم، كما شدد على سرعة تلقى العاملين بالمديرية والقطاعات للقاح كورونا المستجد.