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بتهمة خيانة الأمانة.. حكم جديد بحبس مدير أعمال هيفاء وهبي 3 سنوات

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بتهمة خيانة الأمانة.. حكم جديد بحبس مدير أعمال هيفاء وهبي 3 سنوات بتهمة خيانة الأمانة.. حكم جديد بحبس مدير أعمال هيفاء وهبي 3 سنوات

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عاقبت محكمة جنح قصر النيل في القاهرة، اليوم السبت، محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالحبس 3 سنوات واجبة النقاذ، في اتهامه بخيانة الأمانة.

وبلغت الأحكام التي صدرت ضد «وزيري»، 8 سنوات، وفقًا لياسر قنطوش، محامي الفنانة اللبنانية.

وفي وقت سابق، كانت محكمة جنح الشيخ زايد، عاقبت «وزيري»، بالحبس 5 سنوات عن تهمتي التبديد والنصب على الفنانة هيفاء وهبي في 63 مليون جنيه.

كانت محكمة الأسرة بقصر النيل، رفضت دعوى إثبات زواج أقامها «وزيري»، إذ قال إنه متزوج من هيفاء وهبي، وحينها أعلن محامي «الأخيرة»، أنه بصدد إقامة دعوى تشهير وتعويض عن الإضرار بسمعة موكلته.

وما تزال جهات التحقيق تتولى التحقيق فيما نٌسب لمدير أعمال هيفاء وهبي بتهمة غسيل الأموال.

المصرى اليوم

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