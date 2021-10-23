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القيادة تهنئ رئيس الوزراء النرويجي بمناسبة تعيينه

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القيادة تهنئ رئيس الوزراء النرويجي بمناسبة تعيينه القيادة تهنئ رئيس الوزراء النرويجي بمناسبة تعيينه

القيادة تهنئ رئيس الوزراء النرويجي بمناسبة تعيينه

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد جوناس جار ستور، بمناسبة تعيينه رئيسًا للوزراء في مملكة النرويج.

وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة النرويج الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لدولة السيد جوناس جار ستور، بمناسبة تعيينه رئيسًا للوزراء في مملكة النرويج.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة النرويج الصديق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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