أردوغان: تركيا ستطرد 10 سفراء غربيين دعوا للإفراج عن رجل الأعمال كافالا

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إنه أمر وزارة الخارجية باعتبار عشرة سفراء لدول غربية «أشخاصًا غير مرغوب فيهم» لدعوتهم للإفراج عن رجل الأعمال التركي عثمان كافالا.

وكافالا مسجون منذ أواخر عام 2017 لاتهامه بتمويل احتجاجات في البلاد عام 2013 والضلوع في انقلاب فاشل في عام 2016.

وفي بيان مشترك صدر يوم 18 أكتوبر دعا سفراء كل من كندا والدنمرك وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة إلى حل عادل وسريع لقضية كافالا.

واستدعت وزارة الخارجية التركية السفراء العشرة ووصفت البيان بأنه «غير مسؤول».

وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمام حشد في إقليم إسكي شهر بشمال غرب تركيا «أصدرت الأمر الواجب إلى وزير خارجيتنا وأبلغته بما يجب عمله، لا بد من إعلان هؤلاء السفراء العشرة أشخاصًا غير مرغوب فيهم.‭‭‬‬ افعل ذلك فورا».

وأضاف وسط تهليل وهتافات الحضور «سوف يعرفون تركيا ويفهمونها. اليوم الذي لا يعرفون فيه تركيا ولا يفهمونها سيرحلون».

ولم ترد سفارات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا ولا البيت الأبيض والخارجية الأمريكية، حتى الآن، على طلبات للتعليق.

وبُرئت ساحة كافالا العام الماضي من اتهامات تتصل باحتجاجات على مستوى البلاد في عام 2013، لكن أُلغي الحكم هذا العام وتم دمج الاتهامات مع تلك الواردة في قضية أخرى مرتبطة بمحاولة انقلاب في 2016.

وتصف جماعات حقوقية محاكمات كافالا بأنها رمز لحملة قمع للمعارضة في عهد أردوغان.

وستعقد الجلسة القادمة في قضية كافالا، الذي نفى جميع التهم الموجهة إليه والذي يحاكَم مع آخرين، في 26 نوفمبر.