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وزير الدفاع الروسي: حلف الأطلسي غير مستعد لحوار متكافئ مع موسكو

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وزير الدفاع الروسي: حلف الأطلسي غير مستعد لحوار متكافئ مع موسكو وزير الدفاع الروسي: حلف الأطلسي غير مستعد لحوار متكافئ مع موسكو

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ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اتهم حلف شمال الأطلسي اليوم السبت بحشد تدريجي للقوات بالقرب من حدود وبأنه غير مستعد لمناقشة الأمن الأوروبي مع موسكو على قدم المساوة.

وتصريحات شويجو أحدث مؤشر على التوتر المتصاعد بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بعد أن وافق وزراء دفاع التحالف الغربي على خطة يوم الخميس للتصدي لأي هجوم روسي محتمل على عدة جبهات.

ووصفت وزيرة الدفاع الألمانية الخطة بأنها «وسيلة الردع» لكن الكرملين قال أمس الجمعة إن الخطة تثبت أن موسكو كانت على حق عندما قطعت العلاقات مع حلف شمال الأطلسي. وأغلقت روسيا في الأسبوع الماضي بعثتها الدبلوماسية لدى الحلف وبعثة الحلف في موسكو بعد أن طرد الحلف ثمانية روس بتهمة التجسس.

ونقلت إنترفاكس قول شويجو في بيان دون الخوض في تفاصيل «يحشد حلف شمال الأطلسي القوات بالتدريج بالقرب من حدودنا وسط دعوات لردع روسيا عسكريا.

وأضاف وزير الدفاع الروسي فيما بدا أنها إشارة إلى الحرب العالمية الثانية «لا بد أن وزيرة الدفاع الألمانية (أنجريت كرامب كارينباور) تعرف حقا ما انتهى إليه شيء مماثل بالنسبة لألمانيا وأوروبا».

المصرى اليوم

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