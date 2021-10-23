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بني سويف : 50 مليون جنيه مشاركات مجتمعية خلال الربع الثالث من 2021

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بني سويف : 50 مليون جنيه مشاركات مجتمعية خلال الربع الثالث من 2021 بني سويف : 50 مليون جنيه مشاركات مجتمعية خلال الربع الثالث من 2021

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الجهود التنفيذية الخاصة بتوفير التسهيلات اللازمة لتفعيل دور المشاركة المجتمعية في دعم خطط الدولة التنموية لتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بمستوى وجودة حياة المواطنين، مشددا على التواصل الدائم والمباشر مع الجمعيات والمؤسسات المجتمعية والقطاع الخاص للتعامل السريع والفعال مع أية معوقات قد تطرأ خلال تنفيذ المجهودات والمشروعات التي يتم تنفيذها من خلال المشاركة المجتمعية.

كما وجه بإعداد تقرير شهري عن جهود المجتمع المدني التي يتم تنفيذها من خلال وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي، والتي تم اعددها لأول مرة، التي وقعت عليها أكثر من 40 جمعية، وتستهدف الوثيقة 120 جمعية ومؤسسة، التي ساهمت في تنظيم العمل والجهود الأهلية في مختلف المجالات لاسيما في الدفع بالمبادرات التنموية في مقدمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

جاء ذلك خلال مناقشة التقرير الذي أعدته إدارة التعاون الدولي وقامت بعرضها نهى محمد مدير الإدارة، وتضمن الإشارة إلى قيمة ومجالات المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة في الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 2021، حيث شهدت الجهود تنوعا ملحوظا،ساهم في دفع جهود الدولة التنموية، والمبادرات الرئاسية في مختلف القطاعات،لاسيما مبادرة حياة كريمة التي يجري تنفيذها في 66 قرية وتوابعها بمركزي ناصر وببا بتكلفة تربو عن الـ 12 مليار جنيه.

تبين من التقرير الربع الثالث من العام الحالي 2021، أن المساهمة المجتمعية لخمس جمعيات أهلية: مؤسسة الخير،وجمعية الأورمان، ومؤسسة الكرمة، مؤسسة نهضة بني سويف، والهيئة القبطية الإنجيلية، قد تخطت قيمة الـ 50 مليون جنيه، التي استفاد منها ما يزيد عن 84 ألف مواطن، خلال أشهر (يوليو وأغسطس وسبتمبر)، حيث تنوعت المساهمات المجتمعية في العديد من الأنشطة والمجالات وحجم التمويل، و شملت قطاعات المساعدات الاجتماعية والمشروعات الصغيرة وإعادة تأهيل المساكن الريفية.

المصرى اليوم

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