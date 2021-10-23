متحف كفر الشيخ ينظم يوما للأطفال

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نظم متحف كفر الشيخ عدد من الورش الفنية للطلاب والأطفال، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وتضمنت عمل كروت معايدة على شكل المسجد النبوي الشريف، بداخله الكعبة المُشرفة، على هامش الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تلوين مجموعة من الرسومات، خلال زيارة نظمتها عدد من المدارس للمتحف قدموا خلالها عرض مجموعة من الأغاني والأسئلة التفاعلية مع الأطفال.

كما نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة يوما ترفيهيا لفريق التمكين الثقافي «بفرع ثقافة كفر الشيخ» من ذوي الإعاقات البصرية والحركية، بدأ بجولة إرشادية بالمتحف للتعرف على مقتنيات المتحف الفريدة، وألقيت محاضرة عن «أهمية الصحة النفسية والعصا البيضاء لذوي الاحتياجات الخاصة» ألقتها مشيرة سلطان، رئيس قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف، وأتت الزيارة في إطار التعاون المشترك بين المتحف والمركز الثقافي.

على جانب آخر أعلن متحف كفر الشيخ فوز قطعة أثرية بقطعة شهر أكتوبر 2021 بأعلى نسبة تصويت والتي كانت بعنوان «النصر» تزامناً مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد. واللوحة الفائزة عليها نقش يمثل المعبود حورس برأس صقر يرتدي التاج المزدوج يقف فوق المعبود ست في هيئة الثعبان ويطعنه بالحربة وتمثل انتصار حورس على ست في نهاية أسطورة المصرية، وهو تجسد انتصار الخير والعدل على الشر.