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رئيس أكاديمية السادات: كورونا سبب رئيسي في غياب روح التعليم

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رئيس أكاديمية السادات: كورونا سبب رئيسي في غياب روح التعليم رئيس أكاديمية السادات: كورونا سبب رئيسي في غياب روح التعليم

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قال الدكتور محمد حسن عبدالعظيم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن أكاديمية السادات للعلوم الإدارية لها فرع رئيسي متواجد في المعادي ويوجد 6 أفرع غيره متواجدين في محافظات ، مشيرًا إلى أن الطلاب أعربوا عن فرحتهم الشديدة لعودة الدراسة بنظامها التقليدي والمتعارف عليه.

وأضاف «عبدالعظيم»، خلال لقائه ببرنامج «أنا والمسئول»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه خلال العامين الماضيين كانت هناك جائحة كورونا والتي أوقفت كل شىء في مصر ومن ضمنها التعليم وحضور الطلاب إلى الجامعات والأكاديميات بشكل عام، وكانت الدراسة أون لاين والطلاب كانوا مفتقدين للروح الجماعية وجو الحضور للجامعة والتعليم مباشر؛ حيث كانوا مفتقدين التعامل المباشر بين الطالب والمدرس أو الدكتور، مما أحدث لديهم عدم وجود روح للتعليم في مصر.

وتابع: «هذا العام ومع بدء العام الدراسي جميع الطلاب يحضرون المحاضرات حتى الطلاب الذين ليس لديهم أي محاضرات يحضرون إلى الأكاديمية كتنوع من الافتقاد للحضور إلى الجامعة والدراسة والجو العام للدراسة في الجامعة».

المصرى اليوم

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