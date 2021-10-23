بني سويف : تطبيق المنظومة الجديدة لاشتراطات البناء على المدن فقط

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كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية بالعمل بمضمون الكتاب الدوري الصادر عن وزارة التنمية المحلية، الذي يضمن التأكيد على أن يتم العمل من خلال قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بإصدار تراخيص البناء بالوحدات المحلية القروية والقرى والعزب والكفور والنجوع، بينما يتم تطبيق المنظومة الجديدة للاشتراطات البنائية على المدن فقط.



جاء ذلك خلال لقائه بالسكرتير العام اللواء جمال مسعود، لمناقشة بعض المستجدات التنفيذية فيما يتعلق بمضمون الكتاب الدوري الذي تم التوجيه بتعميمه سبتمبر الماضي، الذي تضمن التأكيد على أهمية تفعيل التوجيهات الصادرة لضبط منظومة العمران والقضاء على العشوائيات ومخالفات المباني.

كلف المحافظ وحدة مراجعة التراخيص بالديوان العام، والإدارة العامة للتخطيط العمراني والوحدات المحلية والإدارات الهندسية بالمراكز والمدن بتوفير التوعية اللازمة والتعريف بمضمون الكتاب الدوري، تيسيرا على مواطني القرى والعزب.