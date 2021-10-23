محافظ مطروح يضع حجر أساس محطة تحلية مياه البحر بالنجيلة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حجر أساس محطة تحلية مياه البحر بالنجيلة، والتى تستهدف خدمة أهالى منطقة النجيلة بطاقة 3.5 ألف متر مكعب يوم، بتكلفة 145 مليون جنيه تصميم وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (إدارة المياه)، وذلك ضمن خطة المحافظة في التوسع بمحطات تحلية مياه البحر لتلبية الاحتياجات المائية والتنموية للمحافظة.

وافتتح محافظ مطروح ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عبر الفيديو كونفرانس، 8 محطات لتحلية مياه البحر وهي أولاد مرزوق، الزويدة، الفاخرى، الظافر، أبوزريبة، أوجرين، أبوسطيل، شماس، بإجمالى طاقات إنتاجية 850 م3/ يوم، لخدمة مناطق غرب محافظة مطروح بالنجيلة، سيدى برانى، السلوم، ضمن توجيهات الدولة لخدمة المناطق الاكثر احتياجا.

كما تم افتتاح منفذ توزيع مياه الريفية توزيع (غراب الريفية)، كأول منفذ توزيع «غراب» يعمل بنظام الكهروميكانيك، من خلال عداد كهربائى مربوط بنظام الإسكادا، ويتم تحميل طاقات سيارات المياه بكمية 10 متر مكعب، دون وجود أي فاقد أثناء تحميل السيارات لتوزيعها على المواطنين وتوفير المياه في بعض المناطق ذات الطبيعية الجغرافية الخاصة بأطراف الشبكات، فضلا عن افتتاح 3 مراكز خدمة عملاء (السلوم، حى الزهور، الحمام)، لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم كل خدمات التعاقدات وتلقي شكاوى المواطنين وسداد الفواتير.

وقال الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب بمطروح، إن الطاقة الإنتاجية لمحطة تحلية «شماس» تبلغ 200 م3/ يوم، حيث تم إضافة 50 م3/ يوم عن طريق الطاقة الشمسية.