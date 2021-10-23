«الناس لبعضهم».. تواصل عملها لمساعدة غير القادرين في أسوان

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واصلت مبادرة «الناس لبعضهم» التي أطلقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في مارس 2020 سلسلة النجاحات التي يتكاتف في تحقيقها الجهود الحكومية والأهلية لرفع الكاهل عن الفقراء والمرضى، وفى إطار أعمالها الإنسانية المستمرة فقد استجابت المبادرة لمناشدة أحد المواطنين للتدخل لإنقاذ نجله الذى ولد بكلية واحدة حيث أجريت له جراحة في مكان غير مخصص نتج عنه ضيق مع تليف حول الحوض والكلى والحالب، وتم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى وتم التدخل الجراحى بنجاح.

وأكدت الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ والمشرف العام على مبادرة «الناس لبعضهم» بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان فإن المبادرة لديها تواصل جيد مع المواطنين، بجانب وجود فريق ميدانى يعمل على مدار الساعة للوصول إلى المستحقين من خلال أدلة طبيعية مما يسهل على القائمين بتنفيذ المبادرة سرعة إتخاذ القرار بشأن مع يعرض عليها من حالات إنسانية طارئة.

أوضحت أن المبادرة ساهمت في توقيع الكشف الطبى على 765 مريضا في كافة التخصصات، كما تم إجراء جراحات صغيرة ومتوسطة وكبيرة لعدد 158 مريضا، مع صرف روشتات شهرية لعدد 73 مريضا من أصحاب الأمراض المزمنة والسمنة، بجانب توفير عدد 23 من الأجهزه التعويضية وتركيب طرف علوى وسفلى، وأجهزه شلل الأطفال، بالإضافة إلى توفير سراير ومراتب لعدد من الأطفال المصابين بالشلل الرباعى.

وأشارت نائب محافظ أسوان إلى أنه بالتوازى جارى قيام المبادرة بتجهيز 33 عروسة من أسر اليتيمات وغير القادرين من المقبلات على الزواج حيث تم التنسيق مع المجتمع المدنى ورجال الأعمال لتوفير الأجهزه الكهربائيه لتلك الفتيات، لافته إلى أنه في نفس الوقت فمبادرة «الناس لبعضهم» تتواصل بشكل جيد ويومى مع الأجهزة التنفيذية بأسوان لعرض المشكلات اليومية للمواطنين، بجانب توفير مئات الأسطوانات لمرضى العزل المنزلى من مصابى جائحة كورونا بعد توجيهات محافظ أسوان بتعبئة أسطوانات الأكسجين بتخفيض ٥٠٪ من قيمة التعبئة.