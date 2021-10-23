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الكهرباء : فصل التيار عن الأحياء في بني سويف من الإثنين إلى الخميس

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الكهرباء : فصل التيار عن الأحياء في بني سويف من الإثنين إلى الخميس الكهرباء : فصل التيار عن الأحياء في بني سويف من الإثنين إلى الخميس

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، فصل التيار عن عدد من الأماكن والمناطق بمدينة بني سويف بداية من يوم الإثنين إلى الخميس خلال الأسبوع الحالي، اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة.


حسب بيان القطاع سيتم فصل الخدمة الاثنين 10/25«عن (بني سويف الجديدة، كورنيش النيل، المشتل، الروضة)، ويوم الثلاثاء»10/26« عن (عبدالسلام عارف،قطاع الكهرباء)، ويوم الأربعاء» 10/27« عن (وحدة الغسيل الكلوي، العلاج الطبيعي، مبنى الضرائب)، ويوم الخميس» 10/28« عن (مربع الكنيسة، شارع الروضة).

وتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، وناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

المصرى اليوم

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