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الأهلي بث مباشر | الأهلي يتقدم بهدفي شريف وافشة على الحرس الوطني ..

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الأهلي بث مباشر | الأهلي يتقدم بهدفي شريف وافشة على الحرس الوطني .. فيديو الأهلي بث مباشر | الأهلي يتقدم بهدفي شريف وافشة على الحرس الوطني ..

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تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدفين نظيفين على حساب نظيره الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت 23-10-2021 على استاد الأهلي WE السلام ضمن منافسات إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا في موسمها الحالي.

تقد الأهلي عن طريق محمد شريف في الدقيقة 9، قبل ان يضيف افشة الهدف الثاني في الدقيقة 17.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وسجل هدف الأهلي علي معلول من ركلة جزاء.

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 16-10-2021 اضغط هنـــــا 1

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 16-10-2021 اضغط هنـــــا 2

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: على معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - وليد سليمان - محمد مجدي «أفشة» - محمود عبدالمنعم كهربا.

الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير - محمد هاني - طاهر محمد طاهر - محمد محمود - محمود وحيد - حسين الشحات - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة.

مباراة الأهلي والحرس الوطني ببطولة دورى أبطال أفريقيا

المصرى اليوم

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