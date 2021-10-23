تدوينة غامضة من وكيل محمد صلاح تثير القلق في ليفربول (صورة)

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أثار رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، الجدل بعد نشر تدوينة غامضة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكتب «عباس» تدوينة قال فيها: «يقف بعض الناس في طابور في البرد، ليسمح لهم بدفع آلاف الجنيهات داخل المتجر مقابل حقيبة يد».

وربطت جماهير «الريدز» بين التدوينة ومصير محمد صلاح مع ليفربول، ويتواجد رامي عباس في إنجلترا للتفاوض مع إدارة ليفربول على عقد جديد لمحمد صلاح، إلا أن الطرفان لم يتوصلا لأتفاق حتى الأن.

وذكرت تقارير إنجليزية أن وكيل محمد صلاح طالب إدارة ليفربول بمنح اللاعب راتب 400 ألف جنية إسترليني.

وقال صلاح في تصريحات سابقة إنه يتمنى الاستمرار في ليفربول حتى نهاية مسيرته الكروية، ولكن الأمر ليس في يده بل يتوقف هذا على إدارة النادي.

يذكر أن صلاح متصدر هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف.