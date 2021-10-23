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الجدعان: رؤية 2030 بنيت على الاستدامة وتوفير الطاقة

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الجدعان: رؤية 2030 بنيت على الاستدامة وتوفير الطاقة الجدعان: رؤية 2030 بنيت على الاستدامة وتوفير الطاقة
أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن المملكة تُعد من اقتصادات مجموعة العشرين وهي الدولة الثانية في إنتاج النفط، وتضطلع بدور مهم في توفير الطاقة للعالم, مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 بُنيت على الاستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "ابتكار آليات تمويل من أجل التحول الأخضر: منظور جديد أم نمط الأعمال المعتاد ", ضمن جلسات منتدى مبادرة " الخضراء"، بمشاركة رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور إنترناشيونال" محمد أبو نيان, حيث أوضح معالي وزير المالية أن البيئة مهمة جداً لأننا نعمل حول التغير المناخي ونريد تحفيز الجهود كافة ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستويين الإقليمي والدولي، لمواجهة تغيرات المناخ.

وبين الجدعان أن مبادرة "السعودية الخضراء" تهدف للوصول إلى صفر كربون بحلول 2060م والتغير المناخي بشكل عام, لافتاً الانتباه إلى أن المملكة قامت خلال عام 2015 - 2019م بتخفيف الغازات الكربونية بنسبة 3 % وحققت ضعف ما حققته في السنوات الماضية بشأن المبادرات البيئية، كما أن المملكة تستثمر عشرات المليارات في مجال الغاز.

وأفاد الجدعان أنه نعمل مع البنك الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية لحماية البيئة والتغير المناخي لتعزيز الطاقة, والعمل على توفير الطاقة المستدامة والنظيفة لتحقيق المستهدفات المطلوبة وفقاً لاتفاقية باريس.

يذكر أن الجلسة ناقشت مدى استعداد قطاع التمويل لتحدي التغير المناخي, وكيفية تطوير المقاييس الاستثمارية لتحفيز التحول الأخضر والتوجه السائد له في قطاع التمويل, ونماذج التمويل والمقاييس والأساليب الجديدة في التعاون بين أصحاب المصلحة.


الوطن السعودية

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