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معين الشعباني يعلن تشكيل المصري لمواجهة الموارد الأوغندي

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معين الشعباني يعلن تشكيل المصري لمواجهة الموارد الأوغندي معين الشعباني يعلن تشكيل المصري لمواجهة الموارد الأوغندي

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أعلن التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة سلطات الموارد المائية الأوغندي، المقرر لها بعد قليل، على الاسكندرية، في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: أحمد شديد قناوي، عمروموسى، أحمد شوشة، كريم العراقي.

خط الوسط: فريد شوقي، إيزي ايميكا.

وأمامهما الثلاثي: محمد عنتر، إسلام عطية، حسن على.

خط الهجوم: أوستن أموتو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من مصطفى سلطان، حسين رجب، محمد جريندو، كريم علاء، زياد فرج، عصام ثروت، حجاج عويس، علاء عطا

المصرى اليوم

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