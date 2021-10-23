أخبار عاجلة

الإمارات تقرر سحب دبلوماسييها وتمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان -
بعد أن طلقها غيابيا.. فاتن موسى: مصطفى فهمي أوقف رقم هاتفي للضغط عليّ -
وزيرا التموين والتعاون الدولي يشيدان ببازار بورسعيد الجديد -
التحفظ على 40 جوال أعلاف مجهولة المصدر ببنى سويف -
مقتل متظاهرين في «احتجاجات المدنية» بأم درمان -
الإسماعيلي يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة سيراميكا كليوباترا -
بسيونى يصحح أخطاء طلائع الجيش قبل مواجهة الزمالك -
فاركو يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز غداً -
البرهان : صححنا المسار.. وحكومة حمدوك عجزت عن معالجة الأزمات في البلاد -
علي جمعة: تطوير مساجد آل البيت يعكس حبنا للرسول وعمارة الكون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أسوان تستضيف أول عرض بالمحافظات لمسرحية «رابانزول بالعربي»

Print
أسوان تستضيف أول عرض بالمحافظات لمسرحية «رابانزول بالعربي» أسوان تستضيف أول عرض بالمحافظات لمسرحية «رابانزول بالعربي»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف أسوان أول عرض لمسرحية (رابانزول بالعربى Rapunzel) بالمحافظات بعد تحقيق نجاح غير مسبوق.

والتقي اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مع الفنانة مروة عبد المنعم بطلة المسرحية، والمخرج المسرحي محسن رزق، وأكد أهمية فن المسرح، وخاصة مسرح الأطفال في الارتقاء بشخصية الطفل والنشء وسلوكياته وثقافته بإعتباره النواة التي يتم إعدادها لتحمل المسؤولية وأمل المستقبل في غدٍ أفضل، لافتاً إلى اهتمام عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية بالثقافة والفنون والأداب والتراث لأنهم القوة الناعمة، ولذا تم إعطاء الأولوية في التطوير لسينما ومسرح الصداقة عن أي مكاسب مادية أخرى للمحافظة، لأنها تعد على مدار 50 عاماً هي المنارة الفنية والثقافية للجيل الحالي والأجيال القادمة من أبناء المحافظة.

من جانبها، أكدت الفنانة مروة عبدالمنعم أن هذه المسرحية تعرض لأول مرة في المحافظات بأسوان، خاصة أنها تعتبر من سلسلة المسرحيات التي تحاكى عروض ديزنى لاند التي شهدت إقبالا كبيرا وصل لأكثر من 10 آلاف متفرج من خلال 9 عروض تم تقديمها على مسارح القاهرة، موضحه أن الجمهور شمل مختلف الأعمار من الأطفال والنشء والشباب والأسر، في سابقة لم تحدث من قبل لهذا النوع من العروض المسرحية الغنائية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الإمارات تقرر سحب دبلوماسييها وتمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان

الإمارات تقرر سحب دبلوماسييها وتمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان

بعد أن طلقها غيابيا.. فاتن موسى: مصطفى فهمي أوقف رقم هاتفي للضغط عليّ

بعد أن طلقها غيابيا.. فاتن موسى: مصطفى فهمي أوقف رقم هاتفي للضغط عليّ

وزيرا التموين والتعاون الدولي يشيدان ببازار بورسعيد الجديد

وزيرا التموين والتعاون الدولي يشيدان ببازار بورسعيد الجديد

التحفظ على 40 جوال أعلاف مجهولة المصدر ببنى سويف

التحفظ على 40 جوال أعلاف مجهولة المصدر ببنى سويف