أسوان تستضيف أول عرض بالمحافظات لمسرحية «رابانزول بالعربي»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف أسوان أول عرض لمسرحية (رابانزول بالعربى Rapunzel) بالمحافظات بعد تحقيق نجاح غير مسبوق.

والتقي اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مع الفنانة مروة عبد المنعم بطلة المسرحية، والمخرج المسرحي محسن رزق، وأكد أهمية فن المسرح، وخاصة مسرح الأطفال في الارتقاء بشخصية الطفل والنشء وسلوكياته وثقافته بإعتباره النواة التي يتم إعدادها لتحمل المسؤولية وأمل المستقبل في غدٍ أفضل، لافتاً إلى اهتمام عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية بالثقافة والفنون والأداب والتراث لأنهم القوة الناعمة، ولذا تم إعطاء الأولوية في التطوير لسينما ومسرح الصداقة عن أي مكاسب مادية أخرى للمحافظة، لأنها تعد على مدار 50 عاماً هي المنارة الفنية والثقافية للجيل الحالي والأجيال القادمة من أبناء المحافظة.

من جانبها، أكدت الفنانة مروة عبدالمنعم أن هذه المسرحية تعرض لأول مرة في المحافظات بأسوان، خاصة أنها تعتبر من سلسلة المسرحيات التي تحاكى عروض ديزنى لاند التي شهدت إقبالا كبيرا وصل لأكثر من 10 آلاف متفرج من خلال 9 عروض تم تقديمها على مسارح القاهرة، موضحه أن الجمهور شمل مختلف الأعمار من الأطفال والنشء والشباب والأسر، في سابقة لم تحدث من قبل لهذا النوع من العروض المسرحية الغنائية.