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نشرت محافظة الجيزة على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك فيديو توضيحي المحاور المرورية البديلة لشارع الأهرام في مرحلة الغلق الأولي، في إطار تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الانفاق بمحافظة الجيزة في الإتجاه القادم من المنطقة الأثرية إتجاه ميدان الجيزة بتقاطعه مع المريوطية.

وجهزت محافظة الجيزة عددا من التحويلات المرورية للتسهيل على المواطنين، فقد شملت التحويلة الأولي حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير إتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يمينا «إجباري» إتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبوالهول. ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مره أخرى.

أو السير يمينا إتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) وإستكمال السير إتجاه شارع الأهرام عن طريق الدوران والعودة مرة أخرى لمحـور ترسا من فتحة الدوران الكائنه بعد منزل كوبرى ترسا المستحدث والعوده بشارع ترسا، ثم الدخول يمينا إتجاه شارع نعمة الله وصولاً حتى شارع الأهرام.