ضبط 5 اشخاص بحوزتهم بانجو وحشيش وسلاح في اسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، السبت، القبض على 5 أشخاص بحوزتهم 1.420 كجم من مخدر البانجو و5 قطع أسلحة نارية و100 جرام حشيش.

تحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كانت الحملة، تحت قيادة مدير إدارة البحث الجنائي، قد استهدفت البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكل أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها وكذلك العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.