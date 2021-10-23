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محمد بن راشد يعلن إنشاء أطول ممشى جبلي في الإمارات

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محمد بن راشد يعلن إنشاء أطول ممشى جبلي في الإمارات محمد بن راشد يعلن إنشاء أطول ممشى جبلي في الإمارات

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أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، عن إنشاء أطول ممشى جبلي في الإمارات العربية المتحدة، وذلك في منطقة حتا.

وقال حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه أطلق، اليوم السبت، خطة تطويرية شاملة في حتا، تتضمن إنشاء شاطىء سياحي وبحيرة جديدة، وأنظمة نقل خاصة بالمنحدرات الجبلية، وأطول ممشى جبلي في الإمارات، ومنشآت فندقية و120 كيلو متر من مسارات الدراجات الهوائية، كما أنه اعتمد لجنة دائمة للإشراف على تطوير منطقة حتا.

وتابع مؤكدا عبر حسابه على موقع «تويتر» أن «هدفه في منطقة حتا هو بناء نموذج اقتصادي متكامل يقوم على أبناء حتا، ويستفيد منه أبنائها، ويمثل وجهة سياحية متفردة للعائلات في دولة الإمارات».

وأردف: «نبشر المواطنين بأن لدينا خططا لتطوير كافة المناطق والأحياء، وقادمنا دائما أجمل في بلادنا الأجمل والأعلى جودة عالميا».

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