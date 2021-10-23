انطلاق فعاليات "كومبات فيلد".. تجمع الإثارة والشغف وتحتضن أجواء الحروب وساحات القتال

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"آل الشيخ": بيع 100 قطعة سلاح يوميًّا من الأسلحة المميزة وبأسعار تنافسية والاستلام والرخصة فوريًّا

دشنت اليوم فعالية "كومبات فيلد" ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، والتي تختص بالحروب القتالية التي يتنافس فيها الزائرون، وبها اكتظت الساحة الواقعة على مساحة أكثر من 300 ألف متر من الحاضرين؛ إذ تعد من الفعاليات المخصصة لهواة الإثارة والشغف بالألعاب الحربية والقتالية والعسكرية.

واستقبلت الفعالية زائريها من بوابة الدخول المخصصة لهم، في حين كانت طبول الحرب والاستعراض الناري الافتراضي في استقبالهم كما يحدث في واقعها، بالإضافة إلى إطلاق صافرات إنذار الحرب، وهو الشكل الخارجي الذي يظهر في هذه الحالات؛ ليعيش الزائر واقعًا حقيقيًّا كما كان يشاهده عبر أخبار التلفاز، ويستمر العرض الافتراضي إلى مدة تصل لعشر دقائق منذ لحظة دخوله.

وتتضمن الفعالية جميع أنواع الحروب القتالية، إضافة إلى 12 مربعًا مخصصًا للرمي بالأسلحة، ومتجرًا مخصصًا لبيع الأسلحة على مساحة 300 متر، وخمسة معارض لبيع الذخيرة، وسط أجواء حماسية وشغف لمحبي الهواية.

وتوزعت الفعالية على ستة مواقع رئيسية، هي: المنطقة العسكرية المخصصة لاستضافة الدبابات الحربية، والرماية بالبنادق الهوائية، وميادين باينت بول، وقفص الغضب، ومحاكاة الطيران، ومنطقة خط النار المخصصة لميادين الرماية بالذخيرة الحية، وميادين رماية الأطباق؛ فيما تضم المنطقة التقنية: غرفة الهروب، ورماية المحاكاة، وقتال الروبوتات.

في حين تحتوي "كومبات فيلد" على نوع من طقوس الحروب القديمة المتمثلة في قرية مخصصة لفعاليات العصور الوسطى، تتضمن ألعاب الرمي بالفؤوس والسهام، والهروب من السجن، إضافة إلى منطقة بارود التي تضم وسطها خيمة استراحة المحارب، ومدربة الصقور، وإسطبلًا مصغرًا للخيل، وورشًا مخصصة للأطفال.

وتستهدف فعاليات "كومبات فيلد" جميع شرائح المجتمع، وتحتضن مجموعة كبيرة من الألعاب، كل لعبة مستقلة عن الأخرى، وسط إجراءات عالية المستوى والاحترافية من وسائل الأمن والسلامة.

وتحتوي الفعالية على فريق مختص بكل وسيلة ولعبة قتالية، ويتمثل المظهر الخارجي للفعالية في الشكل الذي يوحي فعليًّا لكل زائر بتعايشه على الواقع الافتراضي لأرض الحرب والقتال، وسط أجواء حماسية مفعمة بتضاريس القتال.

وتشتمل الفعالية على: العودة للعصور الوسطى والقديمة من خلال المجسمات الموجودة على أرض الميدان، والشكل الذي يهيئ للزائر وقوفه بين يدي القتال، وطقوس الحرب وتضاريسه، كما تحتوي على مناطق مخصصة لألعاب الأطفال التي تحتضن معها المسابقات والهدايا، وتخضع كل منطقة لـ"ثيم" معين بناء على المحتوى والمضمون الذي تعايشه جيوش الحرب وساحات القتال.

وتعد الفعالية ثالث الفعاليات التي تم افتتاحها منذ بداية موسم الرياض من 20 أكتوبر، بعد أن افتتحت بمسيرة وعرض أسطوري في بوليفارد الرياض شهده أكثر من 750 ألف شخص، وتستمر الفعالية طيلة فترة الموسم الجاري.

‏وتفتتح فعاليات منطقة #كومبات_فيلد الأبواب في أيام الأسبوع من الساعة 5 مساءً إلى 1 صباحًا، وفي نهاية الأسبوع من 5 مساءً إلى 2 صباحًا.

وكشف رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، في تغريدة من حسابه بتويتر، عن أنه سيتم في منطقة الكومبات فيلد بيع ١٠٠ قطعة سلاح يوميًّا من الأسلحة المميزة وبأسعار تنافسية.

وأشار إلى سهولة التسجيل وإنهاء إجراءات الحصول على الترخيص لسلاح مميز وبأسعار تنافسية لمحبي السلاح داعيًا الراغبين إلى المبادرة إلى التسجيل من خلال الرابط: ‪tickets.riyadhseason.sa/ar/d/737/comba.