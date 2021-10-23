مستشار حمدوك: الأزمة الحالية مصطنعة والحكومة السودانية لن تحل بالقوة

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حذر مستشار رئيس الوزراء السوداني والقيادي في قوى الحرية والتغيير، ياسر عرمان، من محاولة حل الحكومة الانتقالية بالقوة، واصفا الأزمة الحالية في السودان بـ«المصطنعة» والتي تأخذ شكل «انقلاب زائف».

وقال عرمان خلال مؤتمر صحفي لمجموعة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، اليوم السبت: «نجدد من ثقتنا في الحكومة وفي رئيس الوزراء عبدالله حمدوك»، مضيفا: «هذه الحكومة لن تحل بالقوة ولا بفرمان ولا من أي جهة كانت، وإذا حاول أحد فإن الشعب سيواجهه».

وأضاف عرمان أن «الأزمة الحالية في السودان أزمة مصطنعة، وتأخذ شكل انقلاب زائف»، وقال: «من يطالبون بحل الحكومة لماذا لا يطالبون بحل المجلس العسكري».

كما شدد عرمان على ضرورة التظاهر بسلمية، وقال: «نحذر من استخدام الرصاص في المظاهرات، فهذا عمل غير مشروع».

ودعا إلى إصلاح القوات المسلحة، مؤكدا أن «هناك فرصة لإصلاح القوات المسلحة حاليا فكل الحركات المسلحة الآن مستعدة أن تكون جزء من القوات المسلحة السودانية».