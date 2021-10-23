صدمة لجماهير ليفربول: مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح وصلت لطريق مسدود

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كشفت تقارير إنجليزية في الساعات الماضية آخر التطورات على صعيد ملف تجديد المصري محمد صلاح لعقده مع فريقه ليفربول الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد محمد صلاح مع فريق ليفربول في يونيو 2023 وترغب إدارة الريدز في تمديد عقد اللاعب إسوة بغيره من لاعبي الفريق خاصة في ظل المستوى اللافت لأنظار عمالقة الأندية الأوروبية والذي يقدمه صلاح حالياً مع فريق ليفربول.

وخاض محمد صلاح منذ بداية الموسم الجاري 11 مباراة مع فريق ليفربول في مختلف المسابقات سجل خلالها 12 هدفاً في أفضل انطلاقة له منذ انضمامه للفريق الإنجليزي قبل 5 مواسم قادماً من روما الإيطالي.

وتترقب جماهير ليفربول بفارغ الصبر حالياً تمديد محمد صلاح لعقده مع نادي ليفربول ولكن صحيفة «التايمز» البريطانية الشهيرة وجهت صدمة للجماهير في تقرير لها اليوم السبت كشفت خلاله عن أن بقاء محمد صلاح مع ليفربول عقب نهاية عقده لم يعد مضموناً.

وقالت الصحيفة أن المفاوضات بين إدارة ناديد ليفربول ورامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح وصلت إلى طريق مسدود في ظل عدم الاتفاق على الراتب الأسبوعي لمحمد صلاح.

ووفقاً للصحفي الرياضي الشهير في جريدة «التايمز» بول جويس، فإنه يعتقد أن وكيل محمد صلاح يرغب في الحصول على أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني كراتب إسبوعي للاعب، وهو ما سيمثل أزمة كبيرة بالنسبة لسقف الرواتب في ليفربول.

ويبلغ أعلى راتب في فريق ليفربول حالياً 220 ألف جنيه إسترليني إسبوعياً ويحصل عليه مدافع الفريق وقائده فيرجيل فان دايك.

ويستعد صلاح غداً الأحد لقيادة فريقه ليفربول في مباراة القمة أمام نظيره مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.