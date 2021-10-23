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في مقطع جديد.. الأمن العام يستعرض عدة جرائم أُلقِيَ القبض على مرتكبيها

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في مقطع جديد.. الأمن العام يستعرض عدة جرائم أُلقِيَ القبض على مرتكبيها في مقطع جديد.. الأمن العام يستعرض عدة جرائم أُلقِيَ القبض على مرتكبيها

في مقطع جديد.. الأمن العام يستعرض عدة جرائم أُلقِيَ القبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام، اليوم السبت، عبر مقطع ، عددًا من الجرائم التي أُلقِيَ القبض على مرتكبيها.

وتفصيلًا، فقد أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عملية القبض على مواطن وأربعة مقيمين من الجنسيات اليمنية والبنغلاديشية والسودانية، وبمشاركة مقيمة من الجنسية البنغلاديشية في مكة المكرمة، ارتكبوا قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل وسرقة محتوياتها.

وتَضمن الفيديو القبض على مواطنيْن في مكة المكرمة عَبِثَا بأحد أجهزة الرصد الآلي "ساهر".

وتضمن الفيديو كذلك القبض على ثلاثة مواطنين ومخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في الرياض، سرقوا ست مركبات وقاموا بتفكيكها وبيع أجزائها وإتلاف الهياكل المتبقية لإخفاء جرائمهم عن طريق إحراقها.

ولفت الفيديو إلى القبض على مواطن في الحدود الشمالية ظهر في مقاطع فيديو متباهيًا بتعاطي مواد مخدرة وممنوعات، وعرض سلاح ناري، وارتكاب مخالفات مرورية، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم القبض على مواطن في مكة المكرمة من أصحاب السوابق، تعمّد صدم مركبة أخرى على أحد الطرق العامة.

وأشار الفيديو إلى القبض على مواطن في محافظة الدائر ضُبط بحوزته 65 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في خزان وقود مركبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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