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البحرين ترحّب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات الحوثي على المملكة

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البحرين ترحّب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات الحوثي على المملكة البحرين ترحّب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات الحوثي على المملكة
رأت أنه يعبّر عن مساندة دولية لجهود في التوصل لحل سياسي

البحرين ترحّب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات الحوثي على المملكة

رحّبت مملكة البحرين اليوم، بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي ندد بهجمات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة العربية السعودية ومنشآتها المدنية، التي تعكس إصرارها على رفض الدعوات إلى وقف إطلاق النار في اليمن، والانخراط في العملية السياسية لعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن.

وتثمن وزارة الخارجية البحرينية في بيان اليوم، صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن، الذي يعبر عن مساندة دولية للجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ووقف تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني نتيجة ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية وانتهاكاتها لكل القوانين الدولية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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