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انشيلوتي: لم أفز في الكامب نو.. حان الوقت لفعل هذا

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انشيلوتي: لم أفز في الكامب نو.. حان الوقت لفعل هذا انشيلوتي: لم أفز في الكامب نو.. حان الوقت لفعل هذا

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تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن مبارة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة في إطار الجولة 10 من الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

وقال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «ما زالت مباراة الكلاسيكو تحمل أهمية وطابع خاص حتى بعد رحيل ميسي ورونالدو عن الفريقين، ريال مدريد وبرشلونة سيظلان كما هما.

وواصل: «لا أحب تقييم الفرق، لكن لاعبي برشلونة يحافظون على تقديم أداءًا جيدًا، بالرغم من عدم وجود ميسي لكن الشباب هناك رائعون».

واستكمل:«لم أفز أبدًا في الكامب نو، الأمر ليس سهلًا، ولكن حان الوقت لفعل هذا، من أجل مواصلة المنافسة على الدوري».

وعن جاهزية إيدين هازارد قال:«وضعه يبدو صعب في الوقت الحالي، لكنه تدرب أمس وكل شيء على مايرام، ومن الممكن أن يكون مفيدًا في أي وقت، وسعيد بعودته هو وكارباخال».

وأردف:«لا أعرف من سيفوز في المباراة، يلعب برشلونة بطريقة جيدًا، ومثل هذه المباريات يصعب تحديد الفائز».

ويستضيف برشلونة غدًا الأحد في الساعة 4:15 م بتوقيت القاهرة ريال مدريد في ضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري الإسباني على كامب نو.

ويحتل برشلونة المركز 7 برصيد 15 نقطة، وريال مدريد في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، ولكل منهما مباراة مؤجلة.

المصرى اليوم

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