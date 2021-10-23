«الحرية والتغيير» تعلن دعماً كاملاً لرئيس الوزراء السوداني

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قال ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، محمد ناجي الأصم، السبت، إن رسالة الجماهير كانت واضحة في 21 أكتوبر، وأنها ذات الرسالة التي ستدافع عنها الحرية والتغيير، مؤكداً «الدعم الكامل لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، والتنسيق الكامل معه في ظل أزمة البلاد الحالية».

وأشار خلال كلمته في المؤتمر الصحافي المنعقد في مقر وكالة الأنباء السودانية «سونا»، إلى «رفض القوى لأي محاولة للعنف أو الجر إلى العنف»، لافتاً إلى أن «الأزمة الحالية في السودان مرتبطة بصورة مباشرة بقضايا محددة في مقدمتها تسليم رئاسة المجلس الرئاسي للمدنيين».