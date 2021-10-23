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السيطرة على حريق في شقة بمنطقة دبي مارينا

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السيطرة على حريق في شقة بمنطقة دبي مارينا السيطرة على حريق في شقة بمنطقة دبي مارينا

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سيطر الدفاع المدني في إمارة دبي على حريق اندلع في مبنى «مارينا دايموند 2» بمنطقة دبي مارينا، دون أن يخلف إصابات أو وفيات.

وقالت غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي، في بيان إنها تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث حريق في مبنى مارينا «دايموند 2» في منطقة دبي مارينا، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ المرسى كجهة اختصاص ومستجيب أول لمكان الحادثة.

وأضافت: «عند الوصول في الساعة 4:01 محققاً زمن استجابة مقداره 3 دقائق، تبين أن الحادث نتج عن حريق في الشقة الحادية عشر وامتد من الطابق التاسع إلى الطابق الخامس عشر، لتنفذ فرق الإطفاء والإنقاذ عمليات الإخلاء لجميع المحصورين بدون تسجيل أي إصابة، مع مباشرة ومكافحة الحريق ومنع انتشاره إلى المواقع المجاورة».

المصرى اليوم

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