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تشيلسي يحقق رقماً قياسياً لم يتحقق في الدوري الإنجليزي منذ 6 مواسم

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تشيلسي يحقق رقماً قياسياً لم يتحقق في الدوري الإنجليزي منذ 6 مواسم تشيلسي يحقق رقماً قياسياً لم يتحقق في الدوري الإنجليزي منذ 6 مواسم

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واصل فريق تشيلسي عروضه القوية واكتسح ضيفه نظيره نورويتش سيتي بنتيجة 7 / صفر في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت على أرض ملعب «ستامفورد بريدج» ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة تسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك» من نجم منتخب إنجلترا الشاب ماسون ماونت، كما سجل باقي الأهداف لاعبون إنجليز أيضاً دون أي جنسية آخرى في الفريق.

ووفقاً للغة الأرقام فقد سدد لاعبو تشيلسي في هذه المباراة 13 تسديدة بين القائمين والعارضة أمام فريق نورويتش سيتي، وهذا الرقم يعد أكبر عدد من التسديدات في مباراة بالدوري الإنجليزي خلال المواسم الستة الماضية.

ويواصل تشيلسي تقديم العروض القوية والمبهرة تحت قيادة مديره الفني الألماني توماس توخيل حيث يحلق الفريق في صدارة جدول ترتيب البريميرليج على أمل اقتناص اللقب في الموسم الجاري.

المصرى اليوم

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