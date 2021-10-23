شاهد.. معدات تعمل في "مخطط الشرائع" تنشر تلوثًا بصريًّا وصحيًّا

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مُطالبات بإلزامها باستخدام الرش منعًا لتطاير الغبار

تسببت معدات ثقيلة تعمل في مشروع يقع شمال حجز المركبات في مخطط الشرائع، بإثارة الأتربة والغبار على مستخدمي الجهة الشمالية بالحجز للجلوس أو ممارسة رياضة المشي والهرولة.

وثقت "سبق" مساء اليوم التلوث البصري الذي أحدثته المعدات في الموقع، ونقلت مطالبات مرتادي حجز المركبات في الشرائع، بضرورة إلزام مثل هذه المعدات باستخدام الرش لمنع تطاير الغبار في المكان، وما يسببه من أضرار صحية على من يرتاد الموقع وبالذات من لديهم مشاكل تنفسية كالربو وخلافه.

وكان عدد من المعدات يعمل في الموقع لأحد المشاريع، تسبب في إحداث تشوه بصري وصحي في الموقع ذاته.