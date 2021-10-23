"التصنيع" تُوَقّع مذكرة تفاهم لدعم مبادرات منصة "إحسان"

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تحقيقًا للاستفادة القصوى من تحسين كفاءة العمل الخيري

وقّعت شركة التصنيع الوطنية "التصنيع"، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ممثلة في المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"؛ وذلك في مقر المنصة بالرياض.

وقد وقّع الاتفاقية من جانب "التصنيع" نائب الرئيس التنفيذي للمالية والأعمال المساندة فواز بن محمد الفواز، ومن جانب "سدايا" الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان عبدالعزيز بن أحمد الحمادي.

وتعكس الاتفاقية رغبة الطرفين في التعاون والمساهمة في المبادرات الخيرية الوطنية، تحقيقًا للاستفادة القصوى من تحسين كفاءة العمل الخيري والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، وتعزيز الموثوقية والشفافية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات التي تشمل إتاحة الفرصة لـ"التصنيع" للاستفادة من المبادرات والمشاريع الخيرية للمنصة.

وعبّر "الفواز" عن سعادته بالتعاون مع "سدايا"؛ مؤكدًا حرص الشركة على الاستفادة من المنظومة التقنية المتكاملة لدى إحسان في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتفعيل المشاركة المجتمعية للشركة ومنسوبيها في دعم مشاريع وبرامج القطاع غير الربحي، والاستفادة من خيارات الدفع الإلكترونية الآمنة المتوفرة عبر المنصة، والعمل على حوكمة العمل الخيري واستدامته.

من جانبه، أشار "الحمادي" إلى أن منصة إحسان تعمل بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين الخاص والعام في المملكة على النهوض بخدمات القطاع الخيري، وتسخير الإمكانيات لتمكين القطاع رقميًّا، بما يعود بالنفع على المستفيدين الأشد احتياجًا.

يُذكر أن "التصنيع" قد ساهمت بمبلغ مليون ريال؛ دعمًا للحملة الوطنية للعمل الخيري في المملكة، التي أطلقتها منصة إحسان خلال شهر رمضان الماضي.

يشار إلى أن منصة إحسان واصلت إطلاق الخدمات التي تلبي احتياج الفئات المستحقة بمختلف المجالات، منها المجالات الاجتماعية والغذائية والتعليمية والصحية والإغاثية والبيئية والاقتصادية وغيرها.