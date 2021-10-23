أخبار عاجلة

بهاء الدين الحريري: نطالب باستقالة الحكومة اللبنانية وليس إقالة وزير فقط -
10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل -
القبض على مزورين يبيعان مستندات مزيفة لمخالفي الإقامة -
وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى داكار في زيارة رسمية -
"نزهة" تقود 164 شخصًا إلى الإقلاع عن "التدخين" بالطائف -
شرطة الرياض تُطيح بمخالفيْن لنظام الإقامة ارتكبا جرائم تزوير -
تعرف علي جدول توزيع التابلت المدرسي علي طلاب الصف الأول الثانوي -
الإعدام شنقا لعاطلين قتلا صديقهما سائق «توك توك» لسرقة مركبته بالدقهلية (فيديو) -
«الرعاية الصحية» تعلن جاهزية منشآتها بالأقصر خلال احتفالي «طريق الكباش» و«يوم المدن» -
3 دول خليجية تتضامن مع السعودية وتسحب دبلوماسييها من لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التصنيع" تُوَقّع مذكرة تفاهم لدعم مبادرات منصة "إحسان"

Print
تحقيقًا للاستفادة القصوى من تحسين كفاءة العمل الخيري

وقّعت شركة التصنيع الوطنية "التصنيع"، مذكرة تفاهم مع الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ممثلة في المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"؛ وذلك في مقر المنصة بالرياض.

وقد وقّع الاتفاقية من جانب "التصنيع" نائب الرئيس التنفيذي للمالية والأعمال المساندة فواز بن محمد الفواز، ومن جانب "سدايا" الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان عبدالعزيز بن أحمد الحمادي.

وتعكس الاتفاقية رغبة الطرفين في التعاون والمساهمة في المبادرات الخيرية الوطنية، تحقيقًا للاستفادة القصوى من تحسين كفاءة العمل الخيري والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، وتعزيز الموثوقية والشفافية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات التي تشمل إتاحة الفرصة لـ"التصنيع" للاستفادة من المبادرات والمشاريع الخيرية للمنصة.

وعبّر "الفواز" عن سعادته بالتعاون مع "سدايا"؛ مؤكدًا حرص الشركة على الاستفادة من المنظومة التقنية المتكاملة لدى إحسان في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتفعيل المشاركة المجتمعية للشركة ومنسوبيها في دعم مشاريع وبرامج القطاع غير الربحي، والاستفادة من خيارات الدفع الإلكترونية الآمنة المتوفرة عبر المنصة، والعمل على حوكمة العمل الخيري واستدامته.

من جانبه، أشار "الحمادي" إلى أن منصة إحسان تعمل بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين الخاص والعام في المملكة على النهوض بخدمات القطاع الخيري، وتسخير الإمكانيات لتمكين القطاع رقميًّا، بما يعود بالنفع على المستفيدين الأشد احتياجًا.

يُذكر أن "التصنيع" قد ساهمت بمبلغ مليون ريال؛ دعمًا للحملة الوطنية للعمل الخيري في المملكة، التي أطلقتها منصة إحسان خلال شهر رمضان الماضي.

يشار إلى أن منصة إحسان واصلت إطلاق الخدمات التي تلبي احتياج الفئات المستحقة بمختلف المجالات، منها المجالات الاجتماعية والغذائية والتعليمية والصحية والإغاثية والبيئية والاقتصادية وغيرها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
3 دول خليجية تتضامن مع السعودية وتسحب دبلوماسييها من لبنان

3 دول خليجية تتضامن مع السعودية وتسحب دبلوماسييها من لبنان

"إثراء": السعودية ستصبح وجهة إبداعية للمنطقة وباقي أنحاء العالم

"إثراء": السعودية ستصبح وجهة إبداعية للمنطقة وباقي أنحاء العالم

سفير لبنان في السعودية يعلن موعد رحيله من الرياض... العلاقات ستعود في هذه الحالة

سفير لبنان في السعودية يعلن موعد رحيله من الرياض... العلاقات ستعود في هذه الحالة

السعودية تؤكد التزامها بدورها بمواجهة الأزمات العالمية لاستقرار أسواق الطاقة

السعودية تؤكد التزامها بدورها بمواجهة الأزمات العالمية لاستقرار أسواق الطاقة