افتتاح معرض «المسحراتي».. الأحد

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تستضيف الجمعية المصرية للكاريكاتير بمقرها بالعجوزة، معرض الفنان حسن فاروق، والذي يحمل عنوان «المسحراتي»، ويفتتح المعرض مساء غد الأحد بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين وأعضاء الجمعية المصرية للكاريكاتير ومحبي فن الكاريكاتير.

يضم المعرض أكثر من 115 عملا فنيا، ويحتوي على مجموعة كبيرة من الأعمال التشكيلية والكاريكاتيرية، والتى تسلط الضوء بشكل ساخرعلى العديد من الموضوعات الاجتماعية، كما سيتم عرض مجموعة من البورتريهات الكاريكاتيرية لأشهر الشخصيات الفنية المصرية، مثل الفنان نور الشرريف، وفنان الكاريكاتير جمعة فرحات رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، وغيرها.

جدير بالذكر أن الفنان حسن فاروق من مواليد 1961، عمل رسام كاريكاتير بجريدة العربى الناصرى، ومجلة كاريكاتير، ونشرت أعماله في العديد من المجلات والجرائد المصرية، شارك فاروق في الكثير من المعارض الدولية والمصرية، كان أهمها معرض كوبا في قلب مصر، والملتقى الدولي للكاريكاتير في دوراته الست، وحصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المحلية والدولية .

يستمر المعرض حتى يوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، بمقر الجمعية بالعجوزة.