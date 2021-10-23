أخبار عاجلة

بهاء الدين الحريري: نطالب باستقالة الحكومة اللبنانية وليس إقالة وزير فقط -
10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل -
القبض على مزورين يبيعان مستندات مزيفة لمخالفي الإقامة -
وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى داكار في زيارة رسمية -
"نزهة" تقود 164 شخصًا إلى الإقلاع عن "التدخين" بالطائف -
شرطة الرياض تُطيح بمخالفيْن لنظام الإقامة ارتكبا جرائم تزوير -
تعرف علي جدول توزيع التابلت المدرسي علي طلاب الصف الأول الثانوي -
الإعدام شنقا لعاطلين قتلا صديقهما سائق «توك توك» لسرقة مركبته بالدقهلية (فيديو) -
«الرعاية الصحية» تعلن جاهزية منشآتها بالأقصر خلال احتفالي «طريق الكباش» و«يوم المدن» -
3 دول خليجية تتضامن مع السعودية وتسحب دبلوماسييها من لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

افتتاح معرض «المسحراتي».. الأحد

Print
افتتاح معرض «المسحراتي».. الأحد افتتاح معرض «المسحراتي».. الأحد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف الجمعية المصرية للكاريكاتير بمقرها بالعجوزة، معرض الفنان حسن فاروق، والذي يحمل عنوان «المسحراتي»، ويفتتح المعرض مساء غد الأحد بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين وأعضاء الجمعية المصرية للكاريكاتير ومحبي فن الكاريكاتير.

يضم المعرض أكثر من 115 عملا فنيا، ويحتوي على مجموعة كبيرة من الأعمال التشكيلية والكاريكاتيرية، والتى تسلط الضوء بشكل ساخرعلى العديد من الموضوعات الاجتماعية، كما سيتم عرض مجموعة من البورتريهات الكاريكاتيرية لأشهر الشخصيات الفنية المصرية، مثل الفنان نور الشرريف، وفنان الكاريكاتير جمعة فرحات رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، وغيرها.

جدير بالذكر أن الفنان حسن فاروق من مواليد 1961، عمل رسام كاريكاتير بجريدة العربى الناصرى، ومجلة كاريكاتير، ونشرت أعماله في العديد من المجلات والجرائد المصرية، شارك فاروق في الكثير من المعارض الدولية والمصرية، كان أهمها معرض كوبا في قلب ، والملتقى الدولي للكاريكاتير في دوراته الست، وحصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المحلية والدولية .

يستمر المعرض حتى يوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، بمقر الجمعية بالعجوزة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري وفيوتشر في الدوري المصري الممتاز

التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري وفيوتشر في الدوري المصري الممتاز

بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل مجلس نشاط إيمان ونور مقاطعة شمال مصر والسودان

بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل مجلس نشاط إيمان ونور مقاطعة شمال مصر والسودان

محافظ الأقصر يعرض تطوير الريف المصري ضمن مبادرة «حياة كريمة» في مؤتمر «يوم المدن العالمي»

محافظ الأقصر يعرض تطوير الريف المصري ضمن مبادرة «حياة كريمة» في مؤتمر «يوم المدن العالمي»

جولة فى أكبر مزارع الرمان فى مصر مركز البداري أكبر مراكز تصدير الرمان للعراق وسوريا وأوكرانيا وروسيا

جولة فى أكبر مزارع الرمان فى مصر مركز البداري أكبر مراكز تصدير الرمان للعراق وسوريا وأوكرانيا وروسيا