أخبار عاجلة

بهاء الدين الحريري: نطالب باستقالة الحكومة اللبنانية وليس إقالة وزير فقط -
10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل -
القبض على مزورين يبيعان مستندات مزيفة لمخالفي الإقامة -
وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى داكار في زيارة رسمية -
"نزهة" تقود 164 شخصًا إلى الإقلاع عن "التدخين" بالطائف -
شرطة الرياض تُطيح بمخالفيْن لنظام الإقامة ارتكبا جرائم تزوير -
تعرف علي جدول توزيع التابلت المدرسي علي طلاب الصف الأول الثانوي -
الإعدام شنقا لعاطلين قتلا صديقهما سائق «توك توك» لسرقة مركبته بالدقهلية (فيديو) -
«الرعاية الصحية» تعلن جاهزية منشآتها بالأقصر خلال احتفالي «طريق الكباش» و«يوم المدن» -
3 دول خليجية تتضامن مع السعودية وتسحب دبلوماسييها من لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«حماية المستهلك» يلزم المورد والمعلن بتقدم بيانات السلع لجهاز حماية المستهلك

Print
«حماية المستهلك» يلزم المورد والمعلن بتقدم بيانات السلع لجهاز حماية المستهلك «حماية المستهلك» يلزم المورد والمعلن بتقدم بيانات السلع لجهاز حماية المستهلك

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألزم قانون حماية المستهلك الصادر عن مجلس النواب، المورد والمعلن بموافاة جهاز حماية المستهلك بكل ما يطلبه من بيانات فور علمهم بها، في الحالات التي تمس صحة المستهلك.

ونصت المادة 42 من اللائحة التنفيذية للقانون على أن «يلتزم المورد والمعلن بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته، فور علم المورد ما يطلبه الجهاز وذلك في الحالات التي تمس صحة وسلامة المستهلك وفي غير ذلك يلتزم المورد بموافاة الجهاز خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره.

ومنحت المادة 43 الجهاز الحق في التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام القانون واللائحة وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمعلومات والمشورة الفنية المتصلة بالموضوعات التي ينظرها الجهاز وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها .

وتضمنت اللائحة تعريف «المورد» بأنه كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا يقدم خدمة للمستهلك، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزيرا التموين والتعاون الدولي يشيدان ببازار بورسعيد الجديد

وزيرا التموين والتعاون الدولي يشيدان ببازار بورسعيد الجديد

التحفظ على 40 جوال أعلاف مجهولة المصدر ببنى سويف

التحفظ على 40 جوال أعلاف مجهولة المصدر ببنى سويف

مقتل متظاهرين في «احتجاجات المدنية» بأم درمان

مقتل متظاهرين في «احتجاجات المدنية» بأم درمان

الإسماعيلي يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة سيراميكا كليوباترا

الإسماعيلي يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة سيراميكا كليوباترا