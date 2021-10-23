«حماية المستهلك» يلزم المورد والمعلن بتقدم بيانات السلع لجهاز حماية المستهلك

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ألزم قانون حماية المستهلك الصادر عن مجلس النواب، المورد والمعلن بموافاة جهاز حماية المستهلك بكل ما يطلبه من بيانات فور علمهم بها، في الحالات التي تمس صحة المستهلك.

ونصت المادة 42 من اللائحة التنفيذية للقانون على أن «يلتزم المورد والمعلن بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته، فور علم المورد ما يطلبه الجهاز وذلك في الحالات التي تمس صحة وسلامة المستهلك وفي غير ذلك يلتزم المورد بموافاة الجهاز خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره.

ومنحت المادة 43 الجهاز الحق في التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام القانون واللائحة وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمعلومات والمشورة الفنية المتصلة بالموضوعات التي ينظرها الجهاز وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها .

وتضمنت اللائحة تعريف «المورد» بأنه كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا يقدم خدمة للمستهلك، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.