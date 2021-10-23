ندوة تثقيفية عن المشروع القومي للتبرع بالدم داخل تعليم المنيا

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عقدت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، ندوة تثقيفية بالمشروع القومى للتبرع بالبلازما، بمسرح ديوان عام المديرية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

قالت الدكتورة آلاء القاضى، المتحدث الرسمي باسم المشروع، يساهم المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لتوفير الأدوية المتعلقة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة وأمراض الكبد والكلى والحروق، بدلاً من استيرادها من الخارج، لافتة إلى أن جائحة فيروس كورونا أثبتت أهمية توطين الصناعات الدوائية بمختلف أنواعها بالدول لتحقيق الأمن الصحي لمواطنيها. وأضافت: يعد التبرع بالبلازما أسمى تعبير عن المشاركة المجتمعية والإنسانية لتوفير الأدوية المشتقة من البلازما لإنقاذ حياة المرضى .

أكدت «القاضي»، على دعوة المواطنين فوق سن 18 عامًا بالمشاركة الفعالة في المشروع القومي للتبرع بالبلازما كمتبرعين دائمين بالبلازما دوريًا كل أسبوعين، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من البلازما التي يقوم الجسم في طبيعته بتجديدها دوريًا. حيث ان المتبرع لأول مرة يتم تسلميه بطاقة تعريفية بها (اسم المتبرع والرقم القومي وفصيلة الدم) وتحتوي على (QRCode) يحمل جميع بيانات عملية التبرع، لاستخدامه في المرات التالية للتبرع.

كما أوضحت أن المركز يقوم بالتواصل مع المتبرع كل أسبوعين وتحديد موعد للتبرع لمنع التزاحم والانتظار داخل المركز، كما أكدت تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا بمراكز تجميع البلازما وفقًا لبروتوكولات مكافحة العدوى، ويتلقي مركز تجميع البلازما استفسارات المواطنين عن المشروع القومي للتبرع بالبلازما على الخط الساخن.