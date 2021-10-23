أخبار عاجلة

بهاء الدين الحريري: نطالب باستقالة الحكومة اللبنانية وليس إقالة وزير فقط -
10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل -
القبض على مزورين يبيعان مستندات مزيفة لمخالفي الإقامة -
وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى داكار في زيارة رسمية -
"نزهة" تقود 164 شخصًا إلى الإقلاع عن "التدخين" بالطائف -
شرطة الرياض تُطيح بمخالفيْن لنظام الإقامة ارتكبا جرائم تزوير -
تعرف علي جدول توزيع التابلت المدرسي علي طلاب الصف الأول الثانوي -
الإعدام شنقا لعاطلين قتلا صديقهما سائق «توك توك» لسرقة مركبته بالدقهلية (فيديو) -
«الرعاية الصحية» تعلن جاهزية منشآتها بالأقصر خلال احتفالي «طريق الكباش» و«يوم المدن» -
3 دول خليجية تتضامن مع السعودية وتسحب دبلوماسييها من لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

صلاح عبدالله في الذكرى الـ13 لرحيل شقيقه الأصغر: «وحشتني يا ابني»

Print
صلاح عبدالله في الذكرى الـ13 لرحيل شقيقه الأصغر: «وحشتني يا ابني» صلاح عبدالله في الذكرى الـ13 لرحيل شقيقه الأصغر: «وحشتني يا ابني»

لاقتراحات اماكن الخروج

أحيا الفنان صلاح عبدالله، الذكرى الـ١٣ لرحيل شقيقه الأصغر، أحمد عبدالله، حيث قام بنشر صورته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعلق «عبدالله» على الصورة قائلا: «بدموعى إفتكرت، زي النهارده من ١٣سنة وأثناء التصوير في الساحل للمشاهد المتبقيه من فيلم (الدادة دودي)، قبل رمضان بثلاثة أيام تقريباً فوجئت بخبر وفاة شقيقى الأصغر».

وأضاف: «نزلت دفنته وعملت العزاء في نفس اليوم وعدت للتصوير مراعاة لظروف الأطفال اللى كانوا ولادي في الفيلم وأسرهم وبالفعل أنهينا التصوير، وعدت لأنفرد بأحزانى وأبكى أخى الصغير بحرقة وأقرا له القرآن وأدعو له برحمة الخالق وغفرانه».

وتابع: «أرجوا من كل جمهوري قراءة الفاتحة والدعاء لأخى أحمد عبدالله.. وحشتنى يا إبنى، وعلى فكرة أخوك الصُغير سمير عبدالله جالك من١٠شهور.. ياترى إتقابلتوا؟!».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موسيمانى يرفض التعجل بمشاركة الشناوي قبل اكتمال شفائه

موسيمانى يرفض التعجل بمشاركة الشناوي قبل اكتمال شفائه

موسيمانى يعيد محمد شريف للتشكيل الأساسي أمام البنك الأهلي

موسيمانى يعيد محمد شريف للتشكيل الأساسي أمام البنك الأهلي

سولشاير: أحاول وضع الأمور في نصابها وهذه هي وظيفتي

سولشاير: أحاول وضع الأمور في نصابها وهذه هي وظيفتي

لجنة الحكام تفاضل بين ثنائي لإدارة قمة الأهلي والزمالك

لجنة الحكام تفاضل بين ثنائي لإدارة قمة الأهلي والزمالك