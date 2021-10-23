صلاح عبدالله في الذكرى الـ13 لرحيل شقيقه الأصغر: «وحشتني يا ابني»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أحيا الفنان صلاح عبدالله، الذكرى الـ١٣ لرحيل شقيقه الأصغر، أحمد عبدالله، حيث قام بنشر صورته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعلق «عبدالله» على الصورة قائلا: «بدموعى إفتكرت، زي النهارده من ١٣سنة وأثناء التصوير في الساحل للمشاهد المتبقيه من فيلم (الدادة دودي)، قبل رمضان بثلاثة أيام تقريباً فوجئت بخبر وفاة شقيقى الأصغر».

وأضاف: «نزلت دفنته وعملت العزاء في نفس اليوم وعدت للتصوير مراعاة لظروف الأطفال اللى كانوا ولادي في الفيلم وأسرهم وبالفعل أنهينا التصوير، وعدت لأنفرد بأحزانى وأبكى أخى الصغير بحرقة وأقرا له القرآن وأدعو له برحمة الخالق وغفرانه».

وتابع: «أرجوا من كل جمهوري قراءة الفاتحة والدعاء لأخى أحمد عبدالله.. وحشتنى يا إبنى، وعلى فكرة أخوك الصُغير سمير عبدالله جالك من١٠شهور.. ياترى إتقابلتوا؟!».