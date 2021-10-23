أخبار عاجلة

بهاء الدين الحريري: نطالب باستقالة الحكومة اللبنانية وليس إقالة وزير فقط -
10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل -
القبض على مزورين يبيعان مستندات مزيفة لمخالفي الإقامة -
وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى داكار في زيارة رسمية -
"نزهة" تقود 164 شخصًا إلى الإقلاع عن "التدخين" بالطائف -
شرطة الرياض تُطيح بمخالفيْن لنظام الإقامة ارتكبا جرائم تزوير -
تعرف علي جدول توزيع التابلت المدرسي علي طلاب الصف الأول الثانوي -
الإعدام شنقا لعاطلين قتلا صديقهما سائق «توك توك» لسرقة مركبته بالدقهلية (فيديو) -
«الرعاية الصحية» تعلن جاهزية منشآتها بالأقصر خلال احتفالي «طريق الكباش» و«يوم المدن» -
3 دول خليجية تتضامن مع السعودية وتسحب دبلوماسييها من لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الجزائر: مشاركة سوريا في القمة العربية مرتبط بالمشاورات

Print
الجزائر: مشاركة سوريا في القمة العربية مرتبط بالمشاورات الجزائر: مشاركة سوريا في القمة العربية مرتبط بالمشاورات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في تصريح لـRT يوم السبت،إن مشاركة سوريا في القمة العربية مرتبط بالمشاورات.

وعبر الدبلوماسي الجزائري عن أمله أن تسود الإيجابية تلك المشاورات وتشارك سوريا في فعاليات القمة العربية.

وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قد أعرب عن استعداد دمشق لتطوير علاقاتها مع جيرانها في المنطقة، على الرغم من مواقفهم السابقة إزاء النزاع السوري.

وأبدى المقداد قناعته بأن جامعة الدول العربية منذ إقصاء سوريا عن مقعدها فيها تعمل بلا «قلب العروبة النابض».

وصرح بأن لقاءاته الأخيرة التي شملت 9 وزراء خارجية عربا أكدوا كلهم أنهم «يشعرون بأن غياب سوريا عن الجامعة العربية أضر بالعمل العربي المشترك وأن سوريا يجب أن تكون ضمن الجسم العربي اليوم قبل الغد والغد قبل بعد غد وبعد غد قبل اليوم الذي يليه».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موسيمانى يرفض التعجل بمشاركة الشناوي قبل اكتمال شفائه

موسيمانى يرفض التعجل بمشاركة الشناوي قبل اكتمال شفائه

موسيمانى يعيد محمد شريف للتشكيل الأساسي أمام البنك الأهلي

موسيمانى يعيد محمد شريف للتشكيل الأساسي أمام البنك الأهلي

سولشاير: أحاول وضع الأمور في نصابها وهذه هي وظيفتي

سولشاير: أحاول وضع الأمور في نصابها وهذه هي وظيفتي

لجنة الحكام تفاضل بين ثنائي لإدارة قمة الأهلي والزمالك

لجنة الحكام تفاضل بين ثنائي لإدارة قمة الأهلي والزمالك