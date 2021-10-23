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أشادت الإمارات بالمبادرة المهمة التي أطلقتها السعودية اليوم في الرياض لمكافحة التغير المناخي.

وثمن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، المبادرة السعودية ،مضيفا: «نسعى إلى تقليل انبعاثات الكربون والطاقة النظيفة عبر التعاون الدولي واستغلال التقنيات».

وأضاف الجابر، في كلمته خلال فعاليات إطلاق النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، أن العالم شهد خلال 7-8 سنوات الماضية انخفاضًا خطيرًا باستثمارات الهيدروكربون.

وقال الجابر: نسعى إلى تقليل انبعاثات الكربون والطاقة النظيفة عبر التعاون الدولي واستغلال التقنيات.