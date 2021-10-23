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3 أوراق رابحة على دكة بدلاء الأهلي حال تعثر الفريق أمام بطل النيجر

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3 أوراق رابحة على دكة بدلاء الأهلي حال تعثر الفريق أمام بطل النيجر 3 أوراق رابحة على دكة بدلاء الأهلي حال تعثر الفريق أمام بطل النيجر

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تنطلق بعد قليل مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره الحرس الوطني بطل النيجر على أرض ملعب الأهلي وي السلام ، في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن منذ قليل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تشكيلة الفريق أمام فريق الحرس الوطني، وضمت اللاعبين:

في حراسة المرمى: علي لطفي.

في خط خط الدفاع: علي معلول وبدر بانون وأيمن أشرف وأكرم توفيق.

في خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي «أفشة».

في خط الهجوم: وليد سليمان ومحمد شريف ومحمود عبد المنعم «كهربا».

ويملك موسمياني 3 أوراق رابحة على مقاعد البدلاء حال تعقد الأمور أمام بطل النيجر ممثلة في الثلاثي: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر والعائد بعد غياب طويل محمد محمود.

وتضم دكة بدلاء الأهلي أيضاً اللاعبين: مصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمود وحيد وحمدي فتحي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل، بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي في النيجر.

المصرى اليوم

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