أردوغان يأمر وزير خارجيته بإعلان 10 سفراء "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"

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بينهم سفراء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.. على خلفية قضية "عثمان كافالا"

صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، بأنه أمر وزارة الخارجية باعتبار 10 سفراء، من بينهم سفراء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا "أشخاصًا غير مرغوب فيهم".

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله: "أصدرت تعليمات إلى وزير الخارجية، لإعلان السفراء العشرة أشخاصًا غير مرغوب بهم بأسرع وقت"؛ وذلك على خلفية مطالبتهم بإطلاق سراح رجل الأعمال عثمان كافالا المتهم بالتورط في محاولة انقلاب.

وكانت الخارجية التركية قد استدعت الثلاثاء، سفراء 10 دول؛ هي: (الولايات المتحدة، وألمانيا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والنرويج، ونيوزيلندا)؛ بسبب ما وصفته ببيان "غير مسؤول" يدعو إلى حل عادل وسريع لقضية كافالا المسجون منذ أواخر عام 2017 لاتهامه بتمويل احتجاجات والمشاركة في انقلاب فاشل، وهو ما ينفيه كافالا.