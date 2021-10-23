أولى مفاجأت دوري الأبطال.. مازيمبي يودع البطولة أمام بطل جنوب أفريقيا

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حقق فريق أمازولو الجنوب أفريقي أولى مفاجأت بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد التعادل مع مازيمبي الكونغولي على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة 1-1 خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مازيمبي في إياب دور الـ32 من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب قد أنتهت بالتعادل السلبي قبل أن يحقق أمازولو المفاجأة ويتعادل إيجابيًا 1-1 امام مازيمبي الحاصل على لقب البطولة 5 مرات من قبل، ويتأهل بطل جنوب أفريقيا إلى دور الـ16 «المجموعات».

وفي باقي مباريات اليوم، تغلب النجم الساحلي التونسي على الجيش الرواندي 2-0 ليتاهل بمجموع 3-1، وزاناكو الزامبي على المريخ 2-1 ليتأهل الفريق السوداني بمجموع 4-2 وتعادل ليوباردز من إيسواتيني مع ساجاردا الأنجولي بدون أهداف ليتأهل بطل أنجولا بمجموع 3-1.

ومن المقرر أن يشارك مازيمبي في الدور التهميدي الثاني من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية عقب الإقصاء من دوري أبطال أفريقيا اليوم.

وستقام مباريات مرحلة المجموعات بدوري الأبطال خلال الفترة من فبراير إلى أبريل 2022، على أن تقام القرعة في ديسمبر المقبل.