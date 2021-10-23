فوز المنيا وأسوان والألمنيوم.. تعرف علي نتائج مجوعة الصعيد بدوري المظاليم والترتيب

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حقق نادي المنيا فوز غالي علي نادي بني سويف، 3-1 في الاسبوع الرابع للدوري الممتاز ب لكرة القدم والمعروف إعلاميا، بدوري المظاليم " مجموعة الصعيد" . ليواصل نادي المنيا صدارة المجموعة ب 9 نقاط من 3 مباريات وله مباراة مؤجلة إمام شباب طامية الفيوم ، وفي المركز الثاني أسوان 9 نقاط من 4 مباريات، وكيما أسوان والألمنيوم في المركزين الثالث والرابع برصيد 8 نقاط .

كما حقق نادي أسوان فوز غالي علي تليفونات بني سويف 0-1 ، وفاز الألمنيوم علي الفيوم 3-0 ، والمدنية المنورة علي قنا 3-2 ، والإعلاميين علي ملوي 2-1 ، وكيما أسوان علي ديروط 1-0، وتعادل سوهاج مع بترول أسيوط 0-0 .

اعرب الكابتن شديد قناوي ، المدير الفني لنادي المنيا، عن سعادة بالفوز الكبير علي دربي شمال الصعيد نادي بني سويف، مؤكدا تواصل التدريبات لاستكمال مشوار الصدارة والصعود للدوري الممتاز .