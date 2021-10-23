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كومان: الفوز بـ«الكلاسيكو» مهم.. ولا أملك أي مخاوف ()

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كومان: الفوز بـ«الكلاسيكو» مهم.. ولا أملك أي مخاوف (فيديو) كومان: الفوز بـ«الكلاسيكو» مهم.. ولا أملك أي مخاوف ()

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أكد رونالد كومان مدرب برشلونة خلال المؤتمر الصحفي لمباراة «الكلاسيكو»، أن الفريقين يملكان نفس الحظوظ بالفوز بالمباراة، «نحن نلعب على أرضنا أمام جماهيرنا، ولا أملك أي مخاوف».

وقال كومان: نتمنى أن نقدم مباراة رائعة، ونريد تواجد عدد كبير من الجماهير ونسعى لمنحهم السعادة.

وواصل المدرب الهولندي: فزت وخسرت الكلاسيكو كلاعب، وعليك النظر إلى الجانب الإيجابي وهو الاستمتاع بالمباراة، وهذه أول مباراة «كلاسيكو» لي كمدرب وأمام عدد كبير من الجماهير، وهذا شيء مهم.

أما عن جوردي ألبا فقال: إنه عانى من بعض الانزعاجات، لكنه استعد بشكل طبيعي وجاهز للمباراة.

واختتم كومان تصريحاته: مباراة الكلاسيكو مباراة خاصة، ونعلم أن النتيجة مهمة، ومن المهم لنا الفوز بتلك المباراة، ولا أعتقد أن هناك مفاجآت من جانب ريال مدريد، وإذا فاجأونا سنفاجئهم.

ويستضيف برشلونة غدًا الأحد في الساعة 4:15 م بتوقيت القاهرة ريال مدريد ضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري الإسباني على كامب نو.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز 7 برصيد 15 نقطة، وريال مدريد في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، ولكل منهما مباراة مؤجلة.

المصرى اليوم

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