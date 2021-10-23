انتصارات «الكلاسيكو الغائبة» عقدة برشلونة فى «كامب نو»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يتطلع فريق برشلونة لكسر صيامه عن الانتصارات فى معقله «كامب نو» عندما يستضيف غريمه ريال مدريد اليوم فى الجولة العاشرة من الدورى الإسبانى «الليجا».

ولم يحقق بلوجرانا أى انتصار فى الكلاسيكو فى ملعبه منذ أكتوبر 2018، عندما سحق الفريق الملكى بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، فى مباراة تألق فيها الأوروجوائى لويس سواريز بتسجيل «هاتريك» فى شباك كتيبة جوليان لوبيتيجى، المدير الفنى للريال آنذاك.

ومنذ ذلك الحين، التقى الغريمان فى معقل برشلونة فى ثلاث مناسبات، انتهت بتعادلين وانتصار لريال مدريد فى زيارته الأخيرة. وكان بطل ذلك الانتصار الساحق (5-1)، الذى لم يشارك فيه الأرجنتينى ليو ميسى، هو مهاجم أتلتيكو مدريد الحالى، لويس سواريز، بينما افتتح البرازيلى فيليبى كوتينيو التهديف وأنهى الحفل التشيلى أرتورو فيدال.

وتسببت الهزيمة الثقيلة فى إقالة لوبيتيجى فى اليوم التالى للمباراة وتعيين سانتياجو سولارى.

وبعد 4 أشهر تقريبا، فى 6 فبراير 2019، حقق ريال مدريد التعادل بهدف لمثله فى ذهاب نصف نهائى كأس الملك، لكن تلك النتيجة لم تساعده فى بلوغ النهائى، لأن الفريق الكتالونى فى مباراة الإياب، التى أقيمت فى 27 من الشهر ذاته، فاز (3-0) بثنائية لويس سواريز وهدف للفرنسى رافائيل فاران فى مرماه، بقيادة المدرب إرنستو فالفيردى.

وفى الجولة العاشرة من موسم 2019-2020، وتحديدا فى 18 ديسمبر 2019، انتهى الكلاسيكو بتعادل غير معتاد من دون أهداف. وفاز الفريق الأبيض بقيادة الفرنسى زين الدين زيدان فى الموسم الماضى، فى 24 أكتوبر 2020، بثلاثة أهداف مقابل هدف؛ أحرز للملكى فيدى فالفيردى وسرجيو راموس (من ركلة جزاء) والكرواتى لوكا مودريتش، بينما أحرز أنسو فاتى هدف برشلونة الوحيد.

ويذهب ريال مدريد إلى هذه المباراة بثلاثة انتصارات متتالية فى الكلاسيكو، الذى لم يفز به برشلونة منذ 2 مارس 2019، عندما فاز بهدف نظيف فى الجولة 26 من الدورى الإسبانى (لا ليجا) بهدف للكرواتى إيفان راكيتيتش على ملعب سانتياجو بيرنابيو.