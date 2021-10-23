أنشيلوتي: ريال مدريد وبرشلونة الأفضل فى العالم رغم مغادرة ميسي ورونالدو

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على آخر استعدادات فريقه لمباراة برشلونة، غدًا الأحد، في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي: «إنها مباراة مميزة للكرة الإسبانية، نحن جاهزون ونحاول التركيز على ما يمكن أن يحدث، عليك منح اللاعبين ما يحتاجون إليه لتقديم مباراة جيدة».

وأضاف «نحن جاهزون. لقد استعدنا خدمات كارفاخال وهازارد. الفريق بحالة جيدة والجميع متحمس، حتى إذا لم يلعب الثنائي من البداية لكنهما يعلمان أنهما مهمان إذا دخلا من مقاعد البدلاء».

وتابع «لا أعرف من الذي سيصل بشكل أفضل إلى هذه المباراة، لأن آخر مباريات برشلونة كانت جيدة، وفي هذه المواجهات لا يوجد طرف مفضل بشكل واضح لتحقيق الفوز».

وأضاف «لا أعرف قدر العلكة التي أتناولها. إنها ليست المرة الوحيدة في حياتي التي أتناول فيها العلكة، شعوري بهذه المباراة يحمل نفس القلق، وأحيانًا الخوف لأنها مشاعر إيجابية».

وواصل: «إذا لم تكن خائفًا فأنت قد تواجه أسدًا معتقدًا أنه قطة، لدي فريق قوي يضم لاعبين يتمتعون بالجودة والعقلية المناسبة».

وأكمل «الفريقان لديهما لاعبون شباب وعليهم إظهار قدراتهم، وسيظل ريال مدريد وبرشلونة من بين الأفضل في العالم رغم مغادرة كريستيانو وميسي».

واستمر: «لم أفز أبدًا في كامب نو، لذا حان الوقت الآن لتحقيق الانتصار، إلا أن المباراة لن تكون سهلة، الأمر يتعلق بتحقيق 3 نقاط، لكن لا يتعين علينا القتال ضد برشلونة فقط، بل ضد كل الفرق إذا كنا نريد الفوز بالدوري».

وتابع «في السابق واجهنا برشلونة بوجود ليونيل ميسي، لكن شعورنا لا يتغير حيال هذه المباراة، لقد كانت المواجهة صعبة وستظل كذلك دائمًا».

واستطرد: «مركز فالفيردي؟ إذا كانت خطة الفريق 4-3-3، فإنه سيلعب في خط الوسط. هذا الأمر واضح جدًا، ويعتمد على ما أطلبه من اللاعب. إذا طلبت من فالفيردي أن يفعل دور رودريجو فأنا مخطئ، وإذا طالبت رودريجو بأن يؤدي دور فالفيردي فأنا مخطئ».

وختم: «ريال مدريد سيبقى ريال مدريد مع وبدون كريستيانو وراموس، وبرشلونة سيبقى برشلونة مع وبدون ميسي. علينا التفكير في الفرق وليس اللاعبين».