لاعب مانشستر يونايتد «المنبوذ» يُخطط للرحيل إلى ريال مدريد

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أفادت تقارير إسبانية أن لاعب خط وسط مانشستر يونايتد دوني فان دي بيك حريص على مغادرة الشياطين الحمر في يناير.

وارتبط النجم الهولندي بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف ويتوق للانضمام إلى النادي الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأفادت صحيفة «ماركا» الإسبانية بأن ريال مدريد يُريد الاستغناء عن إيسكو وداني سيبايوس في يناير، وذلك بناء على رغبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ويسعى اللوس بلانكوس لاستبدال الثنائي بلاعب خط وسط مهاجم جديد.

واجتذب اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا اهتمام فريق إيفرتون في الدوري الإنجليزي. لكن التقارير أشارت إلى أن فان دي بيك يضع عينيه على الانتقال إلى ريال مدريد.

وخاض فان دي بيك 19 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي. كان هذا على الرغم من تقديم عدد من العروض الرائعة في خط الوسط. غالبًا ما كان نجم أياكس السابق يلعب خارج مركزه كلاعب خط وسط دفاعي بواسطة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.

كان لاعب خط الوسط الهولندي في حاجة ماسة للرحيل عن النادي هذا الصيف. لكنه اقتنع بالبقاء في مانشستر يونايتد والقتال من أجل مكانه في التشكيلة الأساسية بواسطة مدربه سولشاير.

لعب دوني فان دي بيك أربع دقائق فقط من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. لقد شارك في ثلاث مباريات فقط مع النادي في جميع المسابقات.