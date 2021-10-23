بعد فعاليات على مدى 9 أيام .. «الجونة السينمائي» يُسدل الستار على دورته الخامسة

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بعد أيام من الفعاليات السينمائية المختلفة، والإطلالات الجذابة والمثيرة التى تنافس فيها نجوم الفن، بأحدث تصميمات الأزياء وأكثرها غرابة ولفتا للأنظار، اختتم مهرجان الجونة السينمائى دورته الخامسة أمس الأول، بحفل الختام الذى أقيم فى مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلن فيه عن الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان، والتى تبلغ قيمتها المادية نحو 244 ألف دولار أمريكى.

وقدمت الإعلامية جاسمين طه زكى الحفل الذى مُنحت جائزة الإنجاز الإبداعى به للممثل والمخرج الفلسطينى محمد بكرى، إضافة إلى ذلك صعدت الفنانة إلهام شاهين إلى المسرح لتقدم فيديو تكريميا للسيناريست الراحل وحيد حامد تضمن كلمات للعديد من الفنانين والمخرجين الذين عملوا معه خاصة الفنانة يسرا والمخرجين مروان حامد ومحمد ياسين وتامر محسن الذين تحدثوا عن أكثر ما يميز كتابة وحيد حامد وشخصياته مع مزيج من اللقطات من أفلامه.

جوائز مسابقات الأفلام والفائزين بها:

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائى الطويل - نجمة الجونة وشهادة و50000 دولار أمريكى ذهبت إلى فيلم «الرجل الأعمى الذى لم يرغب بمشاهدة تيتانيك» للمخرج تيمو نيكي.

جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائى الطويل- نجمة الجونة وشهادة و25000 دولار أمريكى- ذهبت إلى فيلم «غروب» للمخرج ميشيل فرانكو.

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائى الطويل- نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكى- ذهبت إلى فيلم «هروب الرقيب فولكونوجوف». للمخرجين ألكسى تشوبوف وناتاشا ميركولوفا.

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربى روائى طويل- نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكى- ذهبت إلى فيلم «ريش» للمخرج عمر الزهيرى.

جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل- نجمة الجونة وشهادة- ذهبت إلى الممثل بيترى بويكولاينن عن دوره فى فيلم «الرجل الأعمى الذى لم يرغب بمشاهدة تيتانيك».

جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة- نجمة الجونة وشهادة- ذهبت إلى الممثلة مايا فاندربيك عن دورها فى فيلم «ملعب».

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقى الطويل (نجمة الجونة وشهادة و30000 دولار أمريكى) وذهبت إلى فيلم «حياة إيفانا» للمخرج ريناتو بورايو سيرانو.

جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقى الطويل (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكى) وذهبت إلى فيلم «أوستروف- جزيرة مفقودة» للمخرجين سفيتلانا رودينا ولوران ستوب.

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقى الطويل (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكى) وذهبت إلى فيلم «سبايا» للمخرج هوجير هيرورى.

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربى وثائقى طويل (نجمة الجونة وشهادة و10000 دولار أمريكى) وذهبت إلى فيلم «كباتن الزعترى» للمخرج على العربى.

tجائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير- نجمة الجونة وشهادة و15000 أمريكى- وذهبت إلى فيلم «كاتيا» للمخرج أندرى ناتوتشينسكى.

جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير- نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكى- وذهبت إلى فيلم «الابن المقدس» للمخرج أليوشا ميسين.

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير- نجمة الجونة وشهادة و4000 دولار أمريكى- وذهبت إلى فيلم «على أرض صلبة» للمخرجة ييلا هاسلر.

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربى قصير- نجمة الجونة وشهادة و5000 دولار أمريكى- وذهبت إلى فيلم «القاهرة- برلين» للمخرج أحمد عبدالسلام.

جائزة سينما من أجل الإنسانية

جائزة يمنحها جمهور المهرجان لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية - نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكى- وذهبت إلى فيلم «أوستروف- جزيرة مفقودة» للمخرجين سفيتلانا رودينا ولوران ستوب.

جائزة نجمة الجونة الخضراء

جائزة يمنحها المهرجان للأفلام المعنية بقضايا البيئة- نجمة الجونة الخضراء وشهادة و10000 دولار أمريكى- ذهبت إلى «كوستا برافا» للمخرجة منيه عقل، وقدمت الجائزة بالتعاون مع مبادرة «دور لبكرة».

جائزة لجنة تحكيم «نيتباك» لأفضل فيلم آسيوى ذهبت إلى فيلم «هروب الرقيب فولكونوجوف» للمخرجين ألكسى تشوبوف وناتاشا ميركولوفا.

تنويه خاص من لجنة تحكيم نيتباك ذهب إلى فيلم «ذات مرة فى كالكوتا» للمخرج أديتيا فيكرام سينجوبتا.

جائزة لجنة تحكيم «فيبريسي» لأفضل عمل أول ذهبت إلى فيلم «كوستا برافا» للمخرجة منيه عقل.

وذهبت جائزة خالد بشارة لصناع السينما المصرية المستقلة إلى فيلم «عادل» للمخرجة دينا العليمى، وقدم الجائزة جلال خالد بشارة فى كلمة تمنى فيها أن يكون فخرًا لوالده كما يفخر هو به.