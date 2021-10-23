سامح حسين بواصل عروض «حلم جميل» على المسرح العائم

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يواصل الفنان سامح حسين عروض مسرحيته الجديدة «حلم جميل»، على خشبة المسرح العائم، يوميا ما عدا الثلاثاء، وسط حضور جماهيري.

يقول الفنان أيمن عزب مدير الفرقة إن العرض تجربة مختلفة، وهو العمل الأضخم إنتاجيا في تاريخ فرقة المسرح الكوميدي، فالعرض غنائي استعراضي مأخوذ عن عمل للفنان العالمي شارلي شابلن، مما يضفي عليه تميزا في الشكل بالإضافة للمضمون، وهو التجربة الفنية الأولى للمخرج إسلام إمام على المسرح الكوميدي.

يذكر أن «حلم جميل» عن رائعة «تشارلى شابلن» وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول في الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، ويظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، وتتوالى الأحداث.

«حلم جميل» من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ناجح نعيم، طارق راغب، دراماتورج طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، إضاءة أبوبكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام.