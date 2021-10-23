«صحة القاهرة» تضبط أدوية مهربة ومنشطات جنسية في صيدلية بـ«عين شمس»

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تمكنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، من ضبط أدوية مهربة ومنشطات جنسية وأدوية مهربة وأدوية تأمين صحي، بصيدلية في عين شمس، حوالي ٤٣ صنف مجهول المصدر أو تأمين صحي محظور بيعه.

وقام بالمأمورية كلا من الدكتورة ريهام فتحي مفتش صيدلي، والدكتورة ندى حسن مفتش صيدلي، والدكتورة سوزان كمال مفتش صيدلي بمنطقة عين شمس الطبية، بمتابعة الدكتورة أمنية الحديدي مدير الصيدلة بعين شمس، جاء ذلك بمتابعة الدكتورة إيمان عبده مدير التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة والدكتورة سلمي الانور نائب مدير التفتيش.

وقالت الدكتورة علا خطاب مدير الادارة العامة للصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، إنه تم العثور على كمية هائلة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر تبلغ قيمتها حوالي ٧٥ ألف جنيها، عبارة عن أقراص دواء مهرب ومنشطات وأمبولات وأكياس وأدوية تأمين صحي.

وناشدت مدير الادارة العامة للصيدلة، المواطنين بعدم شراء الأدوية التي يتم الإعلان عنها عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لصعوبة التفرقة بين العبوات السليمة والمغشوشة، مشددة على عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام أي أدوية.

من جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، إن الإدارة العامة للصيدلة تعمل على ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالأدوية المهربة داخل السوق المصري.

وقال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، أن المديرية تسعى لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها على الالتزام بالتعليمات والحفاظ على الدواء بالسوق وعدم تلاعب أحد بالمواطنين، والعمل على استمرار تنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضبط سوق الدواء ومنع المتاجرة بأدوية التأمين الصحي أو الأدوية المخدرة بالسوق السوداء.