«الشيوخ» يبدا جلساته العامة غدًا.. ويناقش «تنظيم النفاذ للموارد الاحيائية»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ مجلس الشيوخ جلساته العامة غدا الأحد لمدة يومين، ويناقش خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموراد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.

وأوضح مشروع القانون مفهوم الموارد الإحيائية بأنها الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها، أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الأيكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.

كما عرف القانون «الموارد الوراثية» بأنها أي موارد تشتق من النباتات أو الحيوانات أو الكائنات الدقيقة أو غيرها من الأصول الحية، تحتوي على وحدات حاملة لصفات وراثية.

فيما استحدثت اللجنة المشتركة تعريفًا للمواد الجينية في القانون واعتبرته «أي مواد من أصل نباتى أو حيواني أو غيرها من الأصول تحتوي على وحدات عاملة للوراثة».

ونظمت المادة 20 من مشروع القانون الحالات التي يجوز فيها إصدار الجهة المختصة قرارًا بإلغاء الترخيص. وبينت المادة أنه «يجوز للجنة القومية إيقاف الترخيص دون أن يترتب عليه الإضرار بحقوق الغير، وذلك في حالة مخالفة أي شرط من شروط الترخيص أو أن يكون النوع المستهدف جمعه أصبح معرضًا للانقراض بدرجة حرجة، أو أن يكون للجمع آثار سلبية جسيمة على البيئة أو على الموائل أو على صحة الإنسان أو على القيم التراثية أو الروحية للمجتمعات المحلية، أو أن يتخذ المرخص له أسلوباً يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المعنية التي صدقت مصر عليها أو قانون المحميات الطبيعية. ويجوز لصاحب الترخيص التظلم خلال شهر من إخطاره بالقرار وفقا للمادة 13 من هذا القانون.

كما حددت المادة 22 من مشروع قانون «تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها» عقوبة من يخالف محددات هذا القانون بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه كل من قدم بيانات غير صحيحة أو مضللة للسلطة الوطنية المختصة بغرض الحصول على ترخيص بالبحث أو التنقيب عن الموارد الإحيائية للاستخدامات المختلفة، وكل من لم يتخذ التدابير الكافية للحيلولة دون إحداث إضرار نتيجة البحث عن الموارد الإحيائية طبقا للترخيص، وكل من تجاوز حدود الترخيص واشتراطاته.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتين وخمســــــــين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستخدام الموارد الإحيائية أو نقلها لاستخدامها خارج البلاد دون الحصول على ترخيص، وكل من حصل على ترخيص باستخدام الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية للغرض العلمى وتم استخدامها في الأغراض التجارية دون ترخيص، وفى جميع الأحوال يحكم بالمصادرة وبإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى.