صداقة لم يفصلها الموت.. فان ديزل يؤدي دور صديقه الراحل بول ووكر في حفل زفاف ابنته

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حصلت «ميدو» ابنة الممثل الراحل بول ووكر، الدعم من رفيق والدها الممثل الأمريكي فان ديزل، في أكثر اللحظات حاجة إلى وجود الأب، يوم زفافها، حيث تزوجت الشابة من صديقها الممثل لويس ثورنتون، منذ ساعات، بعد مرور شهرين من إعلان خطبتهما، وكشفت خبر زفافها عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام».

وأعلنت عارضة الأزياء، البالغة من العمر 22 عامًا، أمس، أنها و«ثورنتون» أصبحا متزواجان: «نحن متزوجون»، ونشرت مقطع فيديو يجمعهما والحضور في الحفل.

وكان «ديزل» الذي لم يقطع علاقته بأسرة صديقه منذ وفاته يؤدي دورا رئيسيا في حفل الزفاف، كونه طالما اعتبر الشابة هي واحدة من أفراد أسرته، لذلك فضل بالطبع تسليمها إلى زوجها في أجواء رومانسية وعاطفية، مديًا دور «عرابها».

كانت الشابة منذ وفاة والدها -إثر حادث سير أثناء قيادته سيارته في عام 2013، ورحل عن عُمر ناهز الـ40 عامًا- اعتمدت على «ديزل» للحصول على الدعم منذ وفاة والدها، وفقًا للموقع الإخباري الأمريكي «usmagazine»، حيث علّق مصدر للموقع: «إنها تعتبر فان ديزل وأطفاله كعائلة وتتحدث معهم في أوقاتها الشاقة وهي تدعمهم أيضًا».

وعلى الرغم من العثور على عائلة ثانية في غياب والدها، لا تزال تتابع جمهور والدها وترد على رسائل الحب من قبلهم فيما تحاول تنفيذ كلماته التي طالما وجهها إليها، حيث كان في الـ15 من عُمرها حينما توفي «ووكر»، ويأتي زواجها بعد مرور 8 سنوات على رحيل الأب.

ورثت «ميدو» ثروة والدها البالغة 20 مليون دولار، وأنشأت عام 2015، مؤسسة «بول ووكر» تكريما له. وكانت علاقة صداقة توطدت بين «ووكر» و«ديزل» بفعل مشاركتهما في الفيلم الأمريكي «Furious 7» لعام 2015، ولم يستطع نسيان صديقه رغم مرور أكثر من عام على حادث وفاته، فأحاديثه جميعها لا تخلو من ذكر «ووكر».

وتحدث خلال استضافته ببرنامج «The Jonathan Ross»، وأضاف خلال حديثه أن «ووكر» ليس صديقه المقرب فقط بل إنه يعتبر شقيقا له، كاشفا عن تفاصيل تسمية ابنته الأولى بـ«بولين» لإحياء ذكرى بول قائلا: «عندما ولدت ابنتي كل ما كان يدور ببالي هو (ووكر) ووجدت يدي تكتب بول في شهادة الميلاد ثم أضفت حرفين ليكون اسمها بولين».

وأشار «ديزل» سابقًا إلى أن هناك ثلاث أجزاء أخرى من سلسلة الأفلام الشهيرة «Fast & Furious»، وهى وكلها إهداء إلى روح بول ووكر. في المقابل، كشفت تقارير صحفية عن بيع سيارة «تويوتا سوبرا» البرتقالية الأيقونة التي ظهرت لأول مرة منذ 20 عامًا في 2001 «The Fast and the Furious»، والتى قادها بول ووكر بمبلغ 550 ألف دولار.